Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ δύο ημέρες πριν το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, με Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι να μπαίνουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τα νέα από τη Νέα Μεσημβρία να φέρνουν αισιοδοξία στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17.04) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε παιχνίδι υψηλής έντασης, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στις λεπτομέρειες της αναμέτρησης.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την κατάσταση των Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι. Οι τρεις ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, γεγονός που έφερε χαμόγελα στον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς βλέπει επιλογές να επιστρέφουν ενόψει μιας απαιτητικής συνέχειας.

Το ότι μπήκαν και οι τρεις σε κανονικούς ρυθμούς δεν σημαίνει ότι αυτομάτως είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αντίθετο. Ο Ζίβκοβιτς έχει τις περισσότερες πιθανότητες, λόγω της ιδιοσυγκρασίας περισσότερο του Σέρβου αρχηγού, ακολουθεί ο Μεϊτέ και τελευταίος είναι ο Κένι, που ενδεχομένως να είναι πανέτοιμος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που ακολουθεί το Σάββατο (25/4) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά οι εξετάσεις του ήταν καθαρές, έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των playoffs.

Αντίθετα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, με την κατάστασή του να παραμένει δεδομένη μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (18.04) με πρωινή προπόνηση στις 11:00 και στη συνέχεια η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα.