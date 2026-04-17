Πόσο καλό έκανε τελικά ο Ολυμπιακός και στις άλλες μεγάλες ομάδες μας

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με αφορμή την επικαιρότητα.

Κάποτε είχαν βρει κάποιοι μία καραμέλα για το…κακό που έκανε ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επειδή έπαιρνε αυτός όλα τα λεφτά του Τσάμπιονς Λιγκ και οι άλλες μεγάλες ομάδες μας μαραίνονταν οικονομικά-λες και δεν τα έπαιρνε δικαιωματικά, όπως ακόμη τα παίρνει, παίρνοντας το πρωτάθλημα και ενίοτε περνώντας από τη διαδικασία των προκριματικών φάσεων.

Τουλάχιστον ας πουν τώρα μία καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό και το πόσο καλό έχει κάνει στις άλλες μεγάλες ομάδες μας με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ. Μόλις πριν δυο χρόνια, Μάϊο του 2024, ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που παίρνει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, με τη νίκη του επί της Φιορεντίνα στη Φιλαδέλφεια κι αφού προηγουμένως είχε αποκλείσει Άστον Βίλα και Φενέρμπαχτσε, μεταξύ άλλων.

Έκτοτε, από εκείνο τον περηφανή θρίαμβο των «ερυθρόλευκων», έχουμε δει τους άλλους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου να εμφανίζουν μετά από χρόνια μία διαφορετική εικόνα στα Κύπελλα Ευρώπης. Από εκεί που ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, τώρα αν μη τι άλλο προσπαθούν, παλεύουν, βγάζουν μία πιο αξιοπρεπή εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός, που είναι πιο…παραδοσιακός στην Ευρώπη κι έχει εκεί μνήμες, έφτασε πέρυσι έως τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ (αποκλείστηκε από τη Φιορεντίνα) και φέτος έκανε ένα βήμα παραπάνω φτάνοντας στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ (αποκλείστηκε από την Μπέτις).

Η ΑΕΚ, που είχε να παίξει μπάλα στην Ευρώπη έστω Φλεβάρη μήνα από το 2018, κατάφερε φέτος κι έφτασε έως τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ (αποκλείστηκε από τη Ράγιο).

Ο ΠΑΟΚ, που είχε μία καλύτερη παρουσία από ΠΑΟ κι ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, μπόρεσε τόσο πέρυσι, όσο και φέτος, να φτάσει στα πρώτα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ (αποκλείστηκε από Θέλτα και Στεάουα αντίστοιχα), δηλαδή έπαιξε μπάλα στην Ευρώπη έως και τον Φεβρουάριο.

Αν μη τι άλλο η κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ έδωσε ώθηση και στις άλλες ελληνικές ομάδες για κάτι καλύτερο στην Ευρώπη. Και δεν είναι τυχαίο φυσικά που στο ranking της ΟΥΕΦΑ η Ελλάδα πήγε στο Νο 11, από εκεί που το 2024 ήταν στο Νο 15.

Άσχετο: Στη Ράγιο έχουν παίξει ουκ ολίγοι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού! Από τον Χάμες Ροντρίγκες και τον Τσόρι Ντομίνγκες, έως τον Νέρι Καστίγιο και τον Κίνι! Αλλά και τον Μιγκέλ Γκερέρο και τον Ραούλ Μπράβο!

Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να τον πάρει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι λείπει από τον Ολυμπιακό ένας παίκτης όπως αυτός ο Ίζι Παλαθόν, το Νο 7 της Ράγιο, που έκανε το πολύ ωραίο και παλικαρίσιο (γιατί δεν έπεσε να κερδίσει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρότα) γκολ χθες στη Φιλαδέλφεια.

Κλασικός μεσοεπιθετικός, όχι ιδιαίτερα γρήγορος, κινούμενος πίσω από τον σέντερ φορ ο 31χρονος Ισπανός, με πολύ καλό αριστερό πόδι, όπως φάνηκε κι από το άλλο σουτ που επιχείρησε, αλλά κι από κάποιες εξαιρετικές κάθετες πάσες που έβγαλε στους κυνηγούς του.

Είναι, πάντως, λίγο ειρωνικό ότι ο Παλαθόν συνεργάζεται στο ίδιο γραφείο μάνατζερ που έχει και τον Γκεοργκίεφ, μεταγραφή της ΑΕΚ τον Ιανουάριο.

