Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις για την Euroleague.

Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της σπουδαίας προσπάθειας του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν στη Γερμανία.

Ο δεύτερος γύρος των Play-offs του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με την Αταλάντα να υποδέχεται στο Μπέργκαμο τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 7). Αργότερα στις 22:00 η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Μονακό (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους τη Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 3) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Μπενφίκα (Cosmote Sport 2).

Στο μπάσκετ η 29η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με την σημαντικότερη εξ αυτών να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις. Οι ερυθρόλευκοι, λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό κυπέλλου, ταξιδεύουν στο Κάουνας με μοναδικό σκοπό τη νίκη που θα τους φέρει ολοένα και πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime.

Νωρίτερα στις 19:45, η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει τη Παρτίζαν (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30 ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Nova Sports Start) και η Βίρτους Μπολόνια με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5).

Μετά το τέλος του αγώνα των Πειραιωτών, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στις 22:00 για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στο Champions League, αλλά και το ματς του μπασκετικού Ολυμπιακού, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Στο βόλεϊ στις 19:00 (Cosmote Sport 8) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Challenge Cup Γυναικών ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 21:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο η ρεβάνς των Play-offs στο Champions League Γυναικών μεταξύ της Βέρο και του Ολυμπιακού.

Οι μεταδόσεις της ημέρας