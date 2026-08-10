Ο Ολυμπιακός έκανε την κίνησή του για τον χαφ του συλλόγου της Τουλούζ, Κριστιάν Κάσερες, στην προσπάθειά του να κάνει δικό του τον παίκτη.

Επίσημη μορφή παίρνει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κάσερες, τον μέσο της Τουλούζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα νεότερα δεδομένα ο Ολυμπιακός έκανε την κρούση του με την κατάθεση της προσφοράς του για τον παίκτη, που αποτελεί έναν εκ των βασικών στόχων του για την ενίσχυση του άξονά του. Να τονιστεί ότι ο γαλλικός σύλλογος είχε φτάσει να ζητά 10 και... βάλε εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη του αλλά ενδέχεται να πέσει πιο κάτω.

Ο μεν 26χρονος Κριστιάν Κάσερες είναι ένας ποιοτικός χαφ της Τουλούζ. Διεθνής με τη Βενεζουέλα και αρχηγός της. Τη σεζόν που προηγήθηκε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι και δεκάρι, είχε 34 αγώνες στα πόδια του. Σε αυτές τις αναμετρήσεις κατέγραψε 2 γκολ και 5 ασίστ.