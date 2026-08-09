Μπόρζες για Μπραγκάντσα: «Θέλει μια νέα πρόκληση»

Ο Ρουί Μπόρζες επιβεβαίωσε πως ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα δεν είναι πλέον στα πλάνα του, καθώς ο 27χρονος χαφ θέλει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Οι εξελίξεις για τον Ντανιέλ Μπραγκάντσα στον Ολυμπιακό «τρέχουν» γρήγορα τα τελευταία 24ωρα με τον προπονητή της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, να επιβεβαιώνει ότι ο παίκτης αναζητά μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Μπόρζες αναφέρθηκε στις αλλαγές στο ρόστερ του, κάνοντας ειδική μνεία στον 27χρονο αλλά και στον Πέδρο Γκονσάλβες.

Ο τεχνικός των Λιονταριών σημείωσε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές του έχουν προσφέρει τα μέγιστα για πολλά χρόνια στον σύλλογο και πως πλέον έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Αυτή η τοποθέτηση ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την αποχώρηση του Μπραγκάνσα, ο οποίος δε φαίνεται να υπολογίζεται στα βασικά πλάνα του Πορτογάλου κόουτς. Τα νέα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον Ολυμπιακό, την ώρα που δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για προσφορά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά των Πειραιωτών.