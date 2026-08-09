Μασούρας - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ

Μασούρας - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Μασούρας - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ

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Η NEOM ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα από τον Ολυμπιακό.

Επίσημα παίκτης της NEOM είναι πλέον ο Γιώργος Μασούρας κλείνοντας το κεφάλαιο του Ολυμπιακού έπειτα από τα επτά ολόκληρα χρόνια. Ο 32χρονος εξτρέμ φόρεσε 240 φορές τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» σκοράροντας 54 τέρματα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, που είναι και διεθνής, υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την αραβική ομάδα. Ο Γιώργος Μασούρας επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Μπόχουμ, όμως δεν υπολογιζόταν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έτσι αναγκάστηκε να αναζητήσει αλλού τη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της NEOM

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@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

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