Μασούρας - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ
Επίσημα παίκτης της NEOM είναι πλέον ο Γιώργος Μασούρας κλείνοντας το κεφάλαιο του Ολυμπιακού έπειτα από τα επτά ολόκληρα χρόνια. Ο 32χρονος εξτρέμ φόρεσε 240 φορές τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» σκοράροντας 54 τέρματα.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, που είναι και διεθνής, υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την αραβική ομάδα. Ο Γιώργος Μασούρας επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Μπόχουμ, όμως δεν υπολογιζόταν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έτσι αναγκάστηκε να αναζητήσει αλλού τη συνέχεια της καριέρας του.
Η ανακοίνωση της NEOM
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