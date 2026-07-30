Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί παρελθόν από τη Γκενκ και το Gazzetta στέκεται στην εντυπωσιακή σχέση των δύο πλευρών που ξεπέρασε το τυπικό «Παίκτης-ομάδα».

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Ντόρτμουντ, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και το πρωί της Πέμπτης (30/07) θα βρεθεί στα γραφεία της ομάδας προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς.

Κάπως έτσι θα κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής του 19χρονου μεσοεπιθετικού. Αυτό της Γκενκ. Της ομάδας που τον πήρε από το χεράκι σε ηλικία 7 ετών και με ένα διάλειμμα 2,5 χρόνων που ήταν στην Άντερλεχτ, τον εξέλιξε και τον βοήθησε να φτάσει μέχρι αυτή τη σπουδαία μεταγραφή.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν χτίστηκε απλώς μία όμορφη σύνδεση αλλά μία σχέση που ξεπέρασε το «Παίκτης και ομάδα». Οι άνθρωποι της Γκενκ είχαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα σαν δικό τους παιδί και το Gazzetta εξηγεί τους λόγους.

Ήταν μόλις 7 ετών όταν η Γκενκ είχε μείνει άναυδη με τις εντυπωσιακές επιδόσεις που είχε ο μικρός Κωνσταντίνος στην ακαδημία όπου ήταν προπονητής ο πατέρας του, ο Βάιος Καρέτσας. Έχοντας 200 γκολ σε μία σεζόν (!), έκανε τη Γκενκ να τον δει και αμέσως τον ενέταξε στις ακαδημίες της.

Αυτή είναι η αφετηρία της ιστορίας του νεαρού ποδοσφαιριστή με τον σύλλογο. Ποιος θα περίμενε ότι 12 χρόνια μετά, αυτό το παιδί θα έβαζε στα ταμεία της ομάδας πάνω από 35 εκατ. ευρώ;

Η εξέλιξη του ήταν ραγδαία αλλά πάντα σταθερά βήματα προς τα πάνω ώστε να υπάρχει σωστή ανάπτυξη του ποδοσφαιριστή. Στα 12 του, η Άντερλεχτ κατάφερε να τον... κλέψει αλλά έμεινε για μόλις 2,5 χρόνια πριν επιστρέψει ξανά στη Γκενκ παρότι οι προτάσεις από κορυφαίες δυνάμεις του εξωτερικού ήταν αρκετές.

Η επιλογή να επιστρέψει εκεί, έδειξε πολλά τόσο από την πλευρά του παίκτη όσο και από την πλευρά της ομάδας. Και τότε ήταν που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεδίπλωσε ακόμα περισσότερο το ταλέντο του, όντας σε ένα γνώριμο περιβάλλον και κοντά στο σπίτι και την οικογένεια του.

Από τα 15 μέχρι τα 19 του μετατράπηκε στο μεγαλύτερο ταλέντο του Βελγίου και ένα από τα μεγαλύτερα όλης της Ευρώπης, προσελκύοντας δεκάδες μεγάλους συλλόγους για τον δουν ενώ ενδιάμεσα ήρθε και η δική του απόφαση να φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας και να φέρει ενθουσιασμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, η σχέση που ανέπτυξε ο παίκτης και η οικογένεια του με τη Γκενκ, ήταν κάτι παραπάνω από τυπικός. Ο Καρέτσας έγινε το «παιδί» των Βέλγων που ήταν πάντα δίπλα του, αποτέλεσαν ασπίδα όταν τα ΜΜΕ έγραφαν καθημερινά για το ενδιαφέρον σπουδαίων συλλόγων και έμειναν προσηλωμένοι στη σωστή εξέλιξη του και όχι σε κινήσεις που θα έκαναν κακό στον παίκτη.

Προείχε πάντα η εξέλιξη του με αποκορύφωμα το deal με τη Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι επικεντρώθηκαν στις διαπραγματεύσεις μαζί του λόγω του ότι το πρότζεκτ προς τον 19χρονο μεσοεπιθετικό ήταν το κατάλληλο για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αν και οι απαιτήσεις αρχικά ήταν 45 εκατ. ευρώ, η βέλγικη ομάδα χρειάστηκε να πέσει σχεδόν δέκα εκατ. ευρώ κάτω για να υπάρξει οριστική συμφωνία και να συνεχίσει ο Καρέτσας στη Βεστφαλία.

Πριν από αυτό, έχουν προηγηθεί τα Gazzetta Awards, όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναδείχθηκε Rising Star της χρονιάς για το 2025 έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Παρότι ο ίδιος είχε παιχνίδι και μάλιστα ντέρμπι την Κυριακή με την Άντερλεχτ, ταξίδεψε για την Αθήνα το ίδιο βράδυ για να είναι παρών στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο πλευρό του δεν ήταν μόνο οι γονείς του αλλά και οι δύο άνθρωποι της Γκενκ μαζί με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Μπομπ Φάεσεν. Ολόκληρη αποστολή για να καλύψουν τη βράβευση του νεαρού ποδοσφαιριστή αλλά το αξιοσημείωτο της υπόθεσης ήταν ο τρόπος που κοιτούσαν το hype που είχε ο 19χρονος μεσοεπιθετικός στα βραβεία.

Έχοντας τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του και βλέποντας θρύλους, αθλητές και μεγάλα ονόματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου να έρχονται για να μιλήσουν στον Καρέτσα, οι άνθρωποι της Γκενκ κοιτούσαν με... υπερηφάνεια τα όσα έχει καταφέρει ένα δικό τους παιδί.

Όταν άκουγαν για το πόσο σημαντικός είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα μάτια τους έλαμπαν και κατευθείαν υπήρχε ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη τους. Αυτό επαληθεύει ότι η σχέση που είχαν με την πλευρά του ποδοσφαιριστή ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Ακόμα και mini movie έφτιαξαν για χάρη του.

Και το... κερασάκι στην τούρτα, το εντυπωσιακό βίντεο για το «αντίο». Τα συγκινητικά λόγια του Καρέτσα, οι εικόνες από τότε που ήταν μικρός και το πόσο μεγάλωσε σε όλους τους τομείς μέσα από τα κλιμάκια της Γκενκ με αποκορύφωμα τον αριθμό «3600».

Ένα νούμερο τόσο συμβολικό που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο συγκεκριμένο βίντεο και όπως σας εξηγήσαμε στο Gazzetta, πρόκειται για τον ταχυδρομικό κώδικα της πόλης και τον αριθμό που την ενώνει με την ομάδα ενώ το σπίτι που μεγάλωσε ο Καρέτσας είναι κοντά στο στάδιο του συλλόγου.

Κάπως έτσι το κεφάλαιο Γκενκ κλείνει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο ποδοσφαιρικό σκέλος αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς του θα ανήκει πάντα εκεί.