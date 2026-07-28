Ένα deal που έπρεπε να γίνει: Η επιμονή της Ντόρτμουντ, τα «όχι» της Γκενκ και η απόφαση ζωής του Καρέτσα

Το Gazzetta κοιτά πίσω από την απόφαση του Κωνσταντίνου Καρέτσα να μετακομίσει στη Ντόρτμουντ και σας παρουσιάζει τους λόγους που αποτελεί κατάσταση win-win.

Μετά από τέσσερις προτάσεις και δύο ταξίδια στο Βέλγιο, η Ντόρτμουντ κατάφερε να... λυγίσει τη Γκενκ και με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ, έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάτι που σας είχε μεταφέρει το Gazzetta.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ήταν θετικός στην προοπτική των Βεστφαλών και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να κάνει λίγα βήματα πίσω ο βελγικός σύλλογος και λίγα βήματα μπροστά το γερμανικό κλαμπ προκειμένου να έχουμε οριστικό deal και ο ποδοσφαιριστής να γίνει μόνιμος κάτοικος Γερμανίας.

Το Gazzetta κοιτά πίσω από την απόφαση του Έλληνα διεθνή και σας εξηγεί τι ήταν αυτό που τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στην πλευρά της Ντόρτμουντ.

Το εξαιρετικό πλάνο που του παρουσιάστηκε

Τον Απρίλιο σας είχαμε εξηγήσει στο Gazzetta τα δύο κριτήρια που θα κρίνουν το μέλλον του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το ένα από τα δύο ήταν το πλάνο που θα του παρουσίαζαν οι ομάδες που τον ήθελαν.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής δεν ενδιαφερόταν (μόνο) από το μέγεθος των ονομάτων που ήθελαν να τον αποκτήσουν αλλά και το τι σχέδιο θα είχαν προς εκείνον για να συνεχίσει την εξέλιξη του καθώς μιλάμε για ένα παιδί που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ μακριά από το Βέλγιο και ούτε μακριά από το σπίτι του.

Συνεπώς, θα έπρεπε το εκάστοτε κλαμπ να προβεί σε αρκετές λεπτομέρειες για να πείσει τόσο τον ίδιο όσο και το περιβάλλον του ότι είναι το κατάλληλο για να συνεχίσει την καριέρα του. Σκοπός είναι η εξέλιξη και όχι να έρθει το μεγάλο βήμα τόσο γρήγορα.

Η Ντόρτμουντ λοιπόν, ειδικεύεται σε αυτές τις καταστάσεις και το έχει αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν, με αποτέλεσμα το πλάνο πάνω στον Καρέτσα να κάνει τους πάντες να πουν ότι αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός για το επόμενο σκαλί στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, ρόλος στην ομάδα, συγκεκριμένο πρόγραμμα εξέλιξης, εμπιστοσύνη στο ταλέντο και πρόθεση να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός και να γίνει έτοιμος για ένα κλαμπ από την elite.

Η επιμονή της Ντόρτμουντ και ο εξαιρετικός χειρισμός του Όλε Μπουκ

Πέρα από το πλάνο, σας είχαμε αναφέρει ότι λίγες ομάδες μπορούν να καλύψουν τα... θέλω της Γκενκ που άγγιζαν τα 45 εκατ. ευρώ. Παρότι ο βέλγικος σύλλογος έπεσε στις απαιτήσεις του, τα κλαμπ ήταν λίγα που μπορούσαν να προσφέρουν αυτό το ποσό και να το συνδυάσουν με το κατάλληλο πλάνο προς την πλευρά του Καρέτσα.

Η Ντόρτμουντ κατάλαβε από πρώτο... χέρι ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η αρχική της πρόταση άγγιζε τα 25 εκατ. ευρώ και είδε τον βέλγικο σύλλογο να την απορρίπτει σχεδόν αμέσως με αποτέλεσμα να κάνει πίσω για λίγες εβδομάδες. Εν τέλει, μόλις μπήκαμε στον Ιούλιο, το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε για τα καλά.

Οι Βεστφαλοί κατάλαβαν ότι ο ανταγωνισμός είχε αρχίσει να χτυπάει τις πόρτες της Γκενκ (η Μίλαν περίμενε απλά την πώληση του Λεάο για να μπει all in στον Καρέτσα). Οπότε «έτρεξαν» να πάρουν το ναι από τον παίκτη και στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στις διαπραγματεύσεις με τους Βέλγους, με τον Όλε Μπουκ να παίρνει πάνω του την κατάσταση.

Ο τεχνικός διευθυντής των Βεστφαλών, παρότι είχε και άλλα μέτωπα, αποφάσισε να ταξιδέψει στο Βέλγιο στα μέσα της περασμένης εβδομάδας προκειμένου να παρουσιάσει μία νέα πρόταση και να κλείσει το deal του Καρέτσα. Παρά την αύξηση της προσφοράς στα 29 εκατ. ευρώ, η Γκενκ παρέμεινε αρνητική.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επιμονή του Μπουκ και συνολικά της Ντόρτμουντ να φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν άφησε την υπόθεση, κάτι που δείχνει πολλά για το πόσο ήθελαν τον ποδοσφαιριστή στη γερμανική ομάδα. Έτσι, με νέο ταξίδι-αστραπή στο Βέλγιο και παρότι την ίδια στιγμή η αποστολή βρισκόταν στην Ιαπωνία για προετοιμασία, η Ντόρτμουντ κατάφερε να κλείσει το deal με ένα ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Τα παραδείγματα για τα οποία (δικαίως) καμαρώνει η Ντόρτμουντ

Αναφέραμε πιο πάνω ότι η Ντόρτμουντ είναι... μανούλα στις εξελίξεις νεαρών ποδοσφαιριστών και μπορεί να καμαρώνει για αυτό με κάποια μεγάλα παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν.

Αρχικά, το γεγονός ότι ο σύλλογος ξεπέρασε τα 30 εκατ. ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, είναι κάτι μεγάλο από μόνο του αφού μόλις μία φορά ξεπέρασε αυτό το ποσό για ποδοσφαιριστή και πρόκειται για τον νυν κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ που είχε κοστίσει 35 εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Ρεν το 2015 σε ηλικία 19 ετών.

Ουκ ολίγα deal των Βεστφαλών έχουν καταλήξει σε πωλήσεις εκατομμύριων μέσα σε λίγα χρόνια και οι περισσότεροι από αυτούς καθιερώθηκαν σε υψηλό επίπεδο. Τέτοια παραδείγματα είναι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ που αποτελεί βασικό γρανάζι της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον, ο οποίος στα 17 του κόστισε 30 εκατ. ευρώ για να μεταβεί από τη Μπέρμιγχαμ στη Ντόρτμουντ.

Παρόμοια περίπτωση και ο σπουδαίος Έρλινγκ Χάαλαντ που πρωταγωνίστησε στο τωρινό Μουντιάλ με τη Νορβηγία και η Ντόρτμουντ τον είχε αγοράσει μόλις 20 εκατ. ευρώ πριν πουληθεί στη Μάντσεστερ Σίτι στην οποία είναι ο βασικός της επιθετικός και ένα εκ των κορυφαίων στον κόσμο.

Ο Τζέιντον Σάντσο μπορεί να αποκτήθηκε με τα ίδια χρήματα από τη Μάντσεστερ Σίτι και πουλήθηκε με τα τριπλά σχεδόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, δεν έκανε την πορεία που όλοι θα περίμεναν.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα πιο παλιά παραδείγματα όπως ο Ιλκάι Γκιντογκάν που άφησε τη Νυρεμβέργη για τη Ντόρτμουντ το 2010 αντί 5,5 εκατ. ευρώ και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα χαφ του σύγχρονου ποδοσφαίρου ενώ ακόμα πιο πίσω, υπάρχει η σπουδαία επένδυση στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στα 21 του από τη Λεχ Πόζναν αντί 4,7 εκατ. ευρώ.

Μόλις δύο ώρες από το σπίτι του και ο σεβασμός της Ντόρτμουντ στους Έλληνες λόγω Σωκράτη

Ένας ακόμα παράγοντας ήταν και το γεγονός ότι το Ντόρτμουντ βρίσκεται μόλις 177 χιλιόμετρα μακριά από το Γκενκ όπου είναι το σπίτι του. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ο Καρέτσας δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Βελγίου και μακριά από το σπίτι του, οπότε το να βρίσκεται σε μία ομάδα όπου θα εξελιχθεί και θα είναι και κοντά στο πατρικό του, ήταν το τέλειο πακέτο.

Με το αμάξι είναι μόλις δύο ώρες μακριά, κάτι το οποίος θα λειτουργήσει υπέρ του 19χρονου ποδοσφαιριστή ώστε να μην νιώθει ότι βρίσκεται μακριά από το σπίτι του και την ίδια στιγμή θα βλέπει το παιχνίδι του να αναβαθμίζεται στα χέρια των Βεστφαλών. Την ίδια στιγμή, ο Καρέτσας θα βρεθεί σε ένα κλαμπ που έχει μεγάλο σεβασμό προς το ελληνικό στοιχείο και ο λόγος καθρεφτίζεται το πρόσωπο του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

Στα Gazzetta Awards τον περασμένο Φλεβάρη, ο άλλοτε στόπερ και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος είχε ένα τετ-α-τετ με τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό και η συμβουλή που του έδωσε ήταν «διάρκεια». Να έχει διάρκεια στην απόδοση του και να μην είναι τους ύψους και του βάθους. Μία συμβουλή που ο Έλληνας εξτρέμ τη κράτησε μέσα του ακόμα και μετά την τελετή.

Στη Ντόρτμουντ, λοιπόν, άπαντες θυμούνται τον Παπασταθόπουλο καθώς αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας για πέντε χρόνια και στην εποχή όπου οι Βεστφαλοί είχαν μία από τις καλύτερες φουρνιές των τελευταίων χρόνων. Μάλιστα ο άλλοτε αμυντικός είχε λάβει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και για αυτό ακόμα και σήμερα, η αγάπη προς το πρόσωπο του είναι μεγάλη.

Όσον αφορά το κομμάτι του Κωνσταντίνου Καρέτσα, απομένουν τα τυπικά για να έχουμε οριστικό deal και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα προκειμένου να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της ζωής του και τη συνέχεια της εξέλιξης του.