«Άξιζε που ήρθαμε».

Ο Νότης Χάλαρης μοιράζεται την «αστερόσκονη» που έλαβε από την παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μοιράζεται το story πίσω από την αποδοχή της πρόκλησής του στο Μέγαρο Μουσικής.

Η αξία που έχουν τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet καθρεφτίζεται μέσα από τη λάμψη που προσφέρει η συνάντηση αστέρων μέσα στον ίδιο χώρο. Θρύλοι και προσωπικότητες από τα όλα τα σπορ συναντιούνται και δίνουν άλλη διάσταση στα βραβεία που αγαπήσατε με το πέρασμα των χρόνων. Τα φετινά όμως, ήταν διαφορετικά και για εμένα προσωπικά.

Εξηγούμαι. Υποψήφιος για Rising Star Ανδρών ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας . Το next big thing όχι μόνο του ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τα μεγάλα κλαμπ να βρίσκονται με το χέρι στη «σκανδάλη» ώστε να βγάλουν τεράστια ποσά από τα ταμεία τους και να τον κάνουν δικό τους, όσο εκείνος «οργιάζει» με τη Γκενκ στο Βέλγιο (ένα παιδί 18 ετών με 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος δεν είναι και λίγο).

Η επαφή μου με την πλευρά του παίκτη κρατά από το 2022 αν θυμάμαι καλά. Τότε που σε ηλικία 14 με 15 ετών έκανε απίστευτα πράγματα με παιδιά 18 και 19 ετών. Αποκορύφωμα ένα παιχνίδι Youth League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης όπου ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Οπότε η ιδέα έπεσε στο τραπέζι.

Να έρθει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Αθήνα για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet . Μετέφερα την ιδέα στην οικογένεια και στους ανθρώπους της Γκενκ. «Να δούμε το πρόγραμμα» ήταν η πρώτη απάντηση για να φτάσουμε στο ηχητικό από τον πατέρα του, τον κ. Βάιο, όπου μεταξύ άλλων είπε: «Ο Κωνσταντίνος και εμείς θα χαρούμε να δώσουμε το παρών στην εκδήλωση».

Δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου αλλά εκεί ένα γελάκι σχηματίστηκε στο πρόσωπο μου. Όλα πήραν τον δρόμο τους και φτάνουμε στο βράδυ της Κυριακής (8/2). Η πτήση έφτασε τα μεσάνυχτα στην Αθήνα. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Κωνσταντίνος είχε παίξει ντέρμπι με την Άντερλεχτ και είδε δώσει μία ασίστ στη νίκη με 2-0.

Μετά από αρκετή αναμονή στις βαλίτσες (σχεδόν 40 λεπτά), ξεπροβάλλει η... αποστολή. Ο Κωνσταντίνος μαζί με τους γονείς του και από πίσω ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Γκενκ, Ίμπεν Σέμπελς (τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά γιατί βοήθησε στα μέγιστα για να γίνει αυτό το ταξίδι), ο Οράζ Τάχερ που είναι από την content team της Γκενκ (θα μάθετε σε λίγες μέρες τι ετοιμάζει) και ο Βέλγος δημοσιογράφος της ιστοσελίδας « HLN », Μπόμπ Φάεσεν.

Άπαντες με χαμόγελο στα χείλη αλλά αρκετά κουρασμένοι από τη μέρα. Κατευθείαν ξενοδοχείο για ύπνο και την επόμενη μέρα ένα μικρό tour στην Αθήνα μέχρι τη βραδιά των Gazzetta Awards. Από τους πρώτους καλεσμένους που έφτασαν στο Μέγαρο Μουσικής με τους πάντες να πέφτουν... πάνω τους μόλις εμφανίστηκαν στον χώρο.

Ο Κωνσταντίνος ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αθλητές του στίβου, προπονητές. Όλοι πέρασαν και τον χαιρέτησαν, του μίλησαν, φωτογραφήθηκαν μαζί του και σε μία άκρη οι γονείς του συγκινημένοι να καμαρώνουν για τον γιο τους που έχει τέτοιο feedback στην Ελλάδα.

Όσο για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, σε καμία στιγμή δεν έδειξε να το «παίρνει πάνω του» που λέμε. Κάποια στιγμή τον ρώτησα πως το ζει και η απάντηση του ήταν «είναι ωραίο» με χαμηλά το κεφάλι. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα να μιλήσει είτε στις κάμερες, είτε σε άλλους αθλητές, η αυτοπεποίθηση του ήταν στα ύψη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Ταπεινός από τη μία και εκεί που πρέπει είχε το mentality που άρμοζε.

Εγώ σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους γονείς όσο και τον άνθρωπο της Γκενκ για να κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Η στιγμή που ξεκινά η εκδήλωση, καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι εν αναμονή της ανακοίνωσης για το ποιος θα είναι ο Rising Star στους άνδρες. Εκείνος μαζί με τον Μουζακίτη και τον Αβδάλα ήταν υποψήφιοι και επί σκηνής ανεβαίνει ο Γιώργος Καραγκούνης.

Στην ανακοίνωση του ονόματός του, ο Κωνσταντίνος σηκώνεται και φιλάει πρώτα τη μητέρα του και μετά τον πατέρα του προτού πάρει τον δρόμο για τη σκηνή. Εκεί τον περιμένει ένα είδωλό του. Το χαμόγελο στο πρόσωπό του δείχνει τα πάντα. Αστράφτουν τα μάτια του και τα λόγια του Legend του 2004 συγκινούν τους γονείς του. Ειδικά όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε σε εκείνους.

Η οικογένεια είναι κάτι ιερό για τους Έλληνες και το δέσιμο του Κωνσταντίνου με τους γονείς του, επαληθεύει ότι έχει έντονα μέσα του το ελληνικό στοιχείο. Η ευχή μου ήταν «το πρώτο από τα πολλά»...

Και η ήρθε η ώρα για το Grand Finale. Λίγο πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα είχα ένα σύντομο διάλογο με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Πριν αποχωρήσει τον ρώτησαν να θέλει να έρθει να πει ένα «γειά» στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και φυσικά το δέχθηκε. Την ίδια στιγμή εκεί έχει πάει ήδη ο Γιώργος Καραγκούνης και μόλις είδε τον Γάλλο θρύλο, το πλατύ χαμόγελο εμφανίστηκε ξανά στο πρόσωπο του.

Συμβουλές για το ποδόσφαιρο και τη ζωή από ανθρώπους που έχουν φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και του πλανήτη στη καριέρα τους. Δίπλα και ο Χρήστος Μουζακίτης που γνωρίζεται με τον Κωνσταντίνο από την Εθνική. Και μέσα σε όλα φτάνει και ο Αντρέ Βιεϊρίνια που προσπαθεί να μπει... ανάμεσα σε Καρεμπέ και Καρέτσα λέγοντας αστειευόμενος «τι κάνεις εκεί; Είναι δικός μου. Εγώ τον πρόλαβα» δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο κλίμα και συνάντηση αστέρων.

Και εγώ κάπου εκεί στη μέση. Να σκέφτομαι ότι συνομιλώ και στέκομαι δίπλα σε ανθρώπους και προσωπικότητες που μικρός τις έβλεπα από τη τηλεόραση. Να λέω από μέσα «τι ζω τώρα;». Να περνούν τα δευτερόλεπτα και να απλώς να έχω πάρει μία βαθιά ανάσα και να προσπαθώ να φωτογραφίσω με τα μάτια όλες αυτές τις εικόνες.

Αυτά είναι τα Gazzetta Awards. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στο τέλος έρχεται και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που με κοιτάει και με ρωτάει «καλός είναι;» για τον Κωνσταντίνο. Ρητορική ερώτηση φυσικά. «Παιχταράς του λέω» και αρχίζει μία συζήτηση με συμβουλές προς τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Η λέξη κλειδί ήταν η «διάρκεια». Εκτός από τη δουλειά και την ταπεινότητα, τα οποία τα ανέφερε και ο Καραγκούνης που επίσης συμβούλεψε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο άλλοτε στόπερ που βραβεύθηκε από τον 90χρονο παππού του , τόνισε ότι πρέπει στην καριέρα του να έχει διάρκεια σε ότι κάτι και όχι να ανεβοκατεβαίνει.

Λόγια που δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Καρέτσα. Αυτό μου μοιράστηκε μετά την εκδήλωση όταν περιμέναμε το βαν για να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο. «Είναι διαφορετικό να σε συμβουλεύει ο οποιοσδήποτε και διαφορετικό να το κάνει ο Καρεμπέ, ο Καραγκούνης, ο Σωκράτης, ο Βιεϊρίνια. Αυτές τις συμβουλές τις κρατάς για πάντα μέσα σου». Εκεί τα είπαμε πιο χαλαρά οι δυο μας. Για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου. Μιλούσα με τον Κωνσταντίνο και όχι τον Καρέτσα.

Φυσικά σε όλη αυτή τη διάρκεια, τόσο ο μπαμπάς του όσο και η μαμά του ήταν δίπλα και κοιτούσαν με καμάρι. Υπερήφανοι. Και όχι μόνο αυτοί αλλά τόσο οι άνθρωποι της Γκενκ όσο και ο Βέλγος δημοσιογράφος. Σε αυτό το σημείο δεν γίνεται να μην σταθώ στην ιδιαίτερη αγάπη που έχουν τα μέλη της βελγικής ομάδας προς τον Κωνσταντίνο. Τον έχουν σαν... παιδί τους. Δύο άτομα έστειλαν στην Ελλάδα για χάρη του και αυτοί κοιτούσαν με υπερηφάνεια τα όσα γινόντουσαν. Όταν με ρωτούσαν για το τι σημαίνει ο Καρέτσας για τους Έλληνες και τους απαντούσα το αυτονόητο, χαμογελούσαν. Έλαμπαν.

Η καλύτερη ατάκα που άκουσα όμως, ήταν τη στιγμή λίγο πριν επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους. Οι γονείς, οι Βέλγοι και ο Κωνσταντίνος συμφώνησαν.

«Άξιζε που ήρθαμε».

ΥΓ. Ιδιαίτερη χαρά που όλη η αποστολή ήρθε την επόμενη μέρα στο μουσείο μου, το Chal's Football Museum. Φραπέ και Freddo Espresso είχε το μενού. Μπήκαν και οι Βέλγοι στο ελληνικό κλίμα. Αλλά το κυριότερο ήταν η χαρά του Κωνσταντίνου που είδε τη φανέλα του ανάμεσα σε τόσα άλλα ονόματα που φιγουράρουν εκεί.