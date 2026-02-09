Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο Rising Star της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και αναδείχθηκε Rising Star στα αθλητικά βραβεία του Gazzetta by Novibet για κατορθώματα του το 2025.

Οι κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 που αναδείχθηκαν μέσα από τις ψήφους του κοινού «παρέλασαν» στα Gazzetta Awards by Novibet σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και ανάμεσα στους νικητές είναι και το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Το «διαμάντι» της Εθνικής Ελλάδος και της Γκενκ ψηφίστηκε ως ο Rising Star στους Άνδρες για το 2025 καθώς πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο με το εθνόσημο όσο και με τον βελγικό σύλλογο μέσα στη χρονιά. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια με την Ελλάδα όπου είχε τρία γκολ και μία ασίστ στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και στα play off του Nations League.

Παράλληλα με τη Γκενκ, μέσα στο ημερολογιακό έτος είχε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και δώδεκα ασίστ, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις. Βέβαια ορόσημο στο 2025 είναι η στιγμή που αποφάσισε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα τέλη του Φλεβάρη αντί του Βελγίου.

Τέλος, μέσα στο 2025 ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είδε τη μισή... Ευρώπη να στρώνεται στα πόδια του με απίστευτα ποσά, καθώς τα δημοσιεύματα μιλούν για τιμές από 35 μέχρι και 50 εκατ. ευρώ και από κλαμπ που ανήκουν στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Το βραβείο στον νεαρό μεσοεπιθετικό παρέδωσε ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής, Γιώργος Καραγκούνης.

Οι δηλωσεις του Καρέτσα

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν μιλάω καλά ελληνικά, αλλά κάνω προσπάθεια. Από μικρό παιδί δεν περίμενα πως θα ήμουν σε αυτήν την ηλικία μπροστά σε εσάς. Ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, την Γκενκ, που με έχει στηρίξει πάρα πολύ ως άνθρωπο και ποδοσφαιριστή.

Είναι μεγάλη τιμή να πάρω αυτό το βραβείο από έναν άνθρωπο όπως τον Γιώργο Καραγκούνη. Ξέρω τι είχε κάνει το 2004 με την Ελλάδα. Θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, για τις δύσκολες και τις εύκολες στιγμές. Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν.

Πριν από ένα χρόνο επέλεξα την Ελλάδα με την καρδιά μου και ακόμα νιώθω πως έκανα τη σωστή επιλογή. Είμαι πολύ χαρούμενος στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καραγκούνης είπε: «Θέλω να συχγαρώ τον Καρέτσα γι' αυτό το βραβείο, αλλά και για ότι έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι τόσο νεαρός και έχει κάνει τρομερά πράγματα. Τα λέει όλα ότι ενώ είναι τόσο μικρός είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής. Η συμβουλή μου είναι: δουλειά και ταπεινότητα. Έδειξε με αυτά που είπε πως έχει ταπεινότητα.

Θέλω να του ευχηθώ να παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, επειδή έχει όλα τα προσόντα να τα πετύχει. Του εύχομαι να πετύχει με την Εθνική Ομάδα της χώρας του. Όσα και να πετύχεις με ομάδες αυτό που σε κατατάσει στη συνείδηση του κόσμου είναι η Εθνική Ομάδα.

Εύχομαι να παίξει σε Euro και γιατί όχι να το κατακτήσει. Του εύχομαι να παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Να είναι χαρούμενος που επέλεξε την Εθνική. Οι Έλληνες έχουμε δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και με αυτόν μπορούμε ακόμα περισσότερα».