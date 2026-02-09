Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, μαζί με τους γονείς του και... τριπλή αποστολή από το Βέλγιο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του Rising Star στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και σε αυτό το πλαίσιο ταξίδεψε από το Βέλγιο ώστε να βρεθεί στην Αθήνα.

Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής περίπου μια ώρα πριν την εκδήλωση και δεν ήταν μόνος του. Μαζί με τον αστέρα της Γκενκ είναι οι γονείς του και... τριπλή αποστολή από το Βέλγιο.

Ο λόγος για δυο εκπροσώπους της Γκενκ και ένα δημοσιογράφο από το «hnl», ο οποίος ήρθε για το ρεπορτάζ και περιμένει για τη βράβευση του νεαρού.

Θυμίζουμε πως το βραβείο διεκδικούν και οι Αβδάλας, Μουζακίτης, Κουκουσέλης - Φούσκης, Τζίμας, Παγώνης, Σούλης, Τσίγκας.