Τα ελληνικά super deals: Στις τοπ πωλήσεις μετά τους Τζόλη, Κωστούλα και Καρέτσα ο «Ντέλιας»
Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχωρεί από την Τούμπα για να συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga και να αγωνιστεί στο Champions League με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη έξι εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων αλλά και ένα ποσοστό μεταπώλησης 17,5%.
Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 32 εκατ. ευρώ κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά. Ένα ποσό που βάζει τον Κωνσταντέλια στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών, μετά τους Τζόλη, Κωστούλα και Καρέτσα.
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός μπήκε και στις τοπ πωλήσεις Ελλήνων παικτών. Ας θυμηθούμε τη λίστα των παικτών με μεταγραφές 18 εκατ. ευρώ και πάνω έως και τους Τζόλη - Κωστούλα που έφτασαν στα 40 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά οι ακριβότερες πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών
- Χρήστος Τζόλης (από Μπριζ σε Άρσεναλ - 40.000.000)
- Μπάμπης Κωστούλας (από Ολυμπιακό σε Μπράιτον - 40.000.000)
- Κώστας Μανωλάς (από Ρόμα σε Νάπολι - 36.000.000)
- Κωνσταντίνος Καρέτσας (από Γκενκ σε Ντόρτμουντ - πάνω από 35.000.000 μαζί με μπόνους)
- Γιάννης Κωνσταντέλιας (από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρμουντ - 32.000.000 μαζί με μπόνους)
- Στέφανος Τζίμας (από ΠΑΟΚ, Νυρεμβέργη σε Μπράιτον -26.400.000)
- Φώτης Ιωαννίδης (από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 25.000.000)
- Κωνσταντίνος Μαυροπάνος (από Στουτγκάρδη σε Γουέστ Χαμ - 25.000.000)
- Οδυσσέας Βλαχοδήμος (από Νότιγχαμ Φόρεστ σε Νιούκαστλ - 23.750.000)
- Παναγιώτης Ρέτσος (από Ολυμπιακό σε Λεβερκούζεν - 22.000.000)
- Κωνσταντής Τζολάκης (από Ολυμπιακό σε Χαλ - 20+ εκατ. ευρώ)
- Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (από Βόλφσμπουργκ σε Ρόμα - 18.000.000 ευρώ συν 3.000.000 ως μπόνους)
- Σωκράτης Παπασταθόπουλος (από Ντόρτμουντ σε Αρσεναλ - 18.000.000)
- Βαγγέλης Παυλίδης (από Άλκμααρ σε Μπενφίκα - 18.000.000)
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