Με αφορμή τη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ το Gazzetta καταγράφει τις τοπ ελληνικές πωλήσεις.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχωρεί από την Τούμπα για να συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga και να αγωνιστεί στο Champions League με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη έξι εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων αλλά και ένα ποσοστό μεταπώλησης 17,5%.

Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 32 εκατ. ευρώ κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά. Ένα ποσό που βάζει τον Κωνσταντέλια στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών, μετά τους Τζόλη, Κωστούλα και Καρέτσα.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός μπήκε και στις τοπ πωλήσεις Ελλήνων παικτών. Ας θυμηθούμε τη λίστα των παικτών με μεταγραφές 18 εκατ. ευρώ και πάνω έως και τους Τζόλη - Κωστούλα που έφτασαν στα 40 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι ακριβότερες πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών