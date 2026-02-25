Το βίντεο της UEFA για τον Καρέτσα με πλάνα από Ακρόπολη και... Gazzetta Awards

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της UEFA, στο οποίο υπήρξαν πλάνα από την Αθήνα αλλά και τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Το επίκεντρο της Ευρώπης. Το ταλέντο που ομάδες από το... πάνω ράφι στρώνουν «χρυσάφι» στα πόδια του ενόψει καλοκαιριού για να τον κάνουν δικό τους και η Εθνική Ελλάδος βλέπει στο πρόσωπό του το επόμενο μεγάλο αστέρι της χώρας.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσιάζει με τη Γκενκ, η τιμή του έχει εκτοξευθεί και ψηφίστηκε ως Rising Star Ανδρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Η βέλγικη ομάδα είχε ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό mini movie με την παρουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Αθήνα για τα βραβεία και σειρά πήρε η UEFA.

Συγκεκριμένα το UEFA TV πήρε συνέντευξη από τον 18χρονος ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο να μιλά για το είδωλο του που είναι ο Μέσι αλλά και το γεγονός ότι δεν θέλει να τον αποκαλούν ως η ελληνική εκδοχή του Αργεντινού σταρ αλλά με το όνομα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η UEFA χρησιμοποίησε πλάνα από τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αλλά και από την επίσκεψη του στην Αθήνα μαζί με τους γονείς του.

Για να δείτε τη συνέντευξη, θα πρέπει να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι της UEFA. Δείτε το βίντεο ΕΔΩ