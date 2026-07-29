Ο αριθμός «3600» έχει ιδιαίτερη σημασία και πρωταγωνιστεί στο αποχαιρετιστήριο βίντεο του Κωνσταντίνου Καρέτσα προς τη Γκενκ.

Ένα από τα μεγαλύτερα deal του καλοκαιριού είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και την Πέμπτη (30/07) θα έχουμε τις ανακοινώσεις για μία συμφωνία που διαβάσατε στο Gazzetta.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τη Γκενκ με ένα συγκινητικό βίντεο μέσα από τα social media και πρωταγωνιστής σε αυτό ήταν ο αριθμός «3600», ο οποίος ήταν και μία ανάρτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή λίγες ώρες πριν.

Πρόκειται για έναν σημαδιακό αριθμό καθώς το 3600 είναι ο ταχυδρομικός κώδικας της πόλης του Γκενκ και συνδέει την πόλη με την ποδοσφαιρική ομάδα ενώ το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Έλληνας διεθνής είναι πολύ κοντά στο στάδιο του κλαμπ.

Οπότε, με αυτόν τον πρωτότυπο και συγκινητικό τρόπο, ο βελγικός σύλλογος αποφάσισε να αποχαιρετήσει ένα δικό του παιδί, δίνοντας το συγκεκριμένο κρεμαστό και με αυτόν τον αριθμό, ο οποίος είναι παντού στο βίντεο-«αντίο» του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή.

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