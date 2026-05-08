Τέιλορ: «Η ατμόσφαιρα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι σαν πραγματικός... πόλεμος»
Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του Game 4 απέναντι στη Βαλένθια (08/05, 21:15), με σκοπό να γίνει η τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Στο πλαίσιο της σειράς στην οποία οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-1, ο Κάμερον Τέιλορ παραχώρησε δηλώσεις στη EuroLeague μιλώντας για τον κόσμο και την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens.
Αναλυτικά
«Είναι κάτι ασύγκριτο. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, γι’ αυτό παίζεις. Ως Αμερικανός, ως μπασκετμπολίστας, αυτό είναι που σε κάνει να ζεις το παιχνίδι. Υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος. Εδώ πεθαίνουν γι’ αυτό. Στηρίζουν πραγματικά την πόλη τους. Φοράς τα χρώματά τους και πηγαίνεις στον “πόλεμο” μαζί τους. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μπάσκετ. Είναι σαν πραγματικός πόλεμος».
“IT’S UNMATCHED”🗣️— EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026
Kam Taylor speaks to @DevInTheLab after Game 3 between @valenciabasket and @Paobcgr pic.twitter.com/FXqXq0vriR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.