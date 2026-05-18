Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Υπάρχει προβληματισμός, αλλά...»

Για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και τον προβληματισμό που υπάρχει στη φετινή εικόνα αναφέρθηκε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos by Interwetten».

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στην 2η θέση και να παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να αναφέρει στους «Galacticos by Interwetten» τον προβληματισμό που υπάρχει για τη φετινή εικόνα.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τόνισε ότι τα αποτελέσματα από τη φετινή σεζόν έχουν προκαλέσει προβληματισμό στον Ολυμπιακό και για τον προπονητή και για την ομάδα ωστόσο τόνισε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο και μάλιστα ύψους δύο εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας ότι πάνω από όλα αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ και τον Ολυμπιακό είναι ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά με τον Βάσκο τεχνικό.

Τέλος, είπε ότι η φετινή απόδοση δείχνει πράγματα και για τον σχεδιασμό καθώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χτίσει στο φετινό ρόστερ αλλά χρειάζεται να ενισχυθεί σοβαρά σε όλες τις γραμμές του.