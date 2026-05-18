Βίντεο: Η στιγμή που ο Ηλιόπουλος φεύγει με το ελικόπτερο από την Κύμη για να πάει στη φιέστα της ΑΕΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ωστόσο στο γήπεδο έφτασε με... ελικόπτερο από την Κύμη, όπου είχε δώσει νωρίτερα αγώνα με το αμάξι του.
Συγκεκριμένα, σε αγώνα δρόμου που γίνεται στην Κύμη στη μνήμη του αδερφού του, ο Μάριος Ηλιόπουλος τερμάτισε πρώτος και στη συνέχεια επιβιβάστηκε αμέσως στο ελικόπτερο προκειμένου να παρευρεθεί στη φιέστα της Ένωσης.
Το βίντεο που τον δείχνει να ανεβαίνει άμεσα στο ελικόπτερο έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου.
