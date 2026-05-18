Δύο νίκες απομένουν ακόμη για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, ώστε να πετύχει την πρώτη της πρόκριση σε κυρίως ταμπλό Grand Slam. Με νίκη, κόντρα στην Νο.1 του ταμπλό Λανλάνα Ταραρούντι, και σκορ 1-6, 6-3, 6-3 η Ελληνίδα τενίστρια πήρε την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Roland Garros.

Στην αναμέτρηση τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για την Παπαμιχαήλ. Η αντίπαλός της από την Ταϊλάνδη ήταν αρκετά αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα έκανε το 6-1 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Βέβαια, στο αμέσως επόμενο σετ η Παπαμιχαήλ έκανε εξαιρετικό comeback. Ανέβασε ρυθμό, πήρε προβάδισμα με 4-1, διατηρήθηκε μπροστά στο σετ αν και δέχθηκε break και πήρε τις μπάλες για να ισοφαρίσει (6-3).

Το τρίτο σετ ήταν αρκετά δραματικό. Οι δύο τενίστριες ήταν αρκετά καλές πίσω από τις επιστροφές τους, με την Ταραρούντι να παίρνει το προβάδισμα με break. Η Ελληνίδα όμως δεν το έβαλε κάτω και με σερί 5-0 έκανε το 6-3 και κατέκτησε το σετ.

Στον δεύτερο προκριματικό γύρο η Παπαμιχαήλ θ' αντιμετωπίσει τη Χάνιου Γκουό με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Roland Garros.