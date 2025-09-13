Ο Κίναν Έβανς έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό (είχε αγωνιστεί και στο φιλικό με τον Προμηθέα), με τον Αμερικανό γκαρντ να δείχνει πως έχει αφήσει εντελώς πίσω τον τραυματισμό του.

Ο Κίναν Έβανς ουσιαστικά... παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό του Ολυμπιακού, με την εμφάνισή του να αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον.

Στο πρώτο τηλεοπτικό φιλικό του Ολυμπιακού, ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ για 20:56, σκοράροντας 8 πόντους, με 2/8 σουτ συνολικά, εκ των οποίων 2/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα, ενώ ήταν απόλυτα εύστοχος στις βολές με 4/4, στοιχεία που του έδωσαν σημαντική συμβολή στα κρίσιμα σημεία.

Παράλληλα, μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο, δείχνοντας διάθεση να βοηθήσει σε πολλαπλούς τομείς. Ταυτόχρονα είχε 2 λάθη, γεγονός που δείχνει ότι παρότι προσπάθησε ενεργά να δημιουργήσει, κάποιες επιλογές του δεν απέδωσαν όπως ήθελε. Στην άμυνα έβγαλε ένταση και πίεση πάνω στην μπάλα, καταφέρνοντας να κάνει ένα κλέψιμο και αρκετά ντιφλέξιονς.

Ουσιαστικά είδαμε αυτό που περιμέναμε. Έναν παίκτη που δείχνει καλά σωματικά, που ανεβάζει ρυθμό όποτε θέλει στο παρκέ και που δείχνει πως φιλικό με το φιλικό θα γίνεται καλύτερος. Εξάλλου είναι ξεκάθαρο πως ο Κίναν Έβανς θα αποτελέσει βαρόμετρο στον φετινό Ολυμπιακό...

Τα στατιστικά Κίναν Έβανς: