Παρότι βρέθηκε κοντά σε κάζο, η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 4-1 τη Μαρσέιγ στα πέναλτι μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια με ήρωα τον Σεβαλιέ και πήρε το γαλλικό Super Cup.

Η Μαρσέιγ έβαλε σε μεγάλα ζόρια την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις και εν συνεχεία επικράτησε 4-1 στα πέναλτι, κατακτώντας το γαλλικό Super Cup για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και 14η φορά στην ιστορία της.



Οι Παριζιάνοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, καθώς στο 13ο λεπτό και μετά από σειρά λαθών στην αντίπαλη άμυνα & μπαλιά του Βιτίνια, ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σκάψιμο.



Οι Μασσαλοί είχαν αξιόλογες φάσεις για να βρουν δίχτυα στη συνέχεια αλλά δεν μπορούσαν να νικήσουν τον Σεβαλιέ, με την Παρί να αγγίζει το 2-0 στο 62' αλλά τους Ζοάο Νέβες και Ντουέ να αποτυγχάνουν να σκοράρουν.



Εντέλει, στην τελική ευθεία του ματς, ήρθαν τα πάνω, κάτω! Στο 74' ο τερματοφύλακας της Παρί ανέτρεψε τον Ομπαμεγιάνγκ εντός περιοχής, με τον Γκρίνγουντ να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και να σκοράρει για το 1-1 στο 76'.



Στο 87', η Ολιμπίκ κατόρθωσε να φτάσει στην ολική ανατροπή με απίθανο αυτογκόλ του Πάτσο μετά από μπαλιά του Τραορέ, κάνοντας το 2-1 και φτάνοντας μια ανάσα από το τρόπαιο! Παρ' όλα αυτά, μια αδράνεια στη μασσαλική άμυνα στο 90+5' επέτρεψε στον Ράμος να ισοφαρίσει σε 2-2, οδηγώντας το ματς στα πέναλτι.



Εκεί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε ήταν αλάνθαστοι και με τον Σεβαλιέ να κάνει δύο αποκρούσεις, νίκησαν 4-1 και έφερε μία ακόμη κούπα στην πόλη του φωτός.