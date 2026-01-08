Η... σημαδεμένη τράπουλα του Μανσούρ «μπλοκάρει» τον Αντίνο και η ελπίδα του Παναθηναϊκού

Διαβάστε στο Gazzetta τα ξεκάθαρα δεδομένα της υπόθεσης του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό που έχει μετατραπεί με ευθύνη του Χοσέ Μανσούρ σε αργεντίνικη... σαπουνόπερα!

Όπως έχετε ενημερωθεί από το Gazzetta, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, η ιστορία της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό ούτε απλή ήταν, ούτε τελειωμένη, ούτε ο παίκτης ήταν με τα εισιτήρια στο χέρι για την Αθήνα.

Κόντρα σε όσα αναφέρονταν σε Αργεντινή και Ελλάδα.

Αν εξαρτόταν μόνο από την ποδοσφαιριστή και την πλευρά του, θα βρισκόταν ήδη στο «Γεώργιος Καλαφάτης», καθώς όπως έχουμε αναφέρει θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Τριφύλλι και υπάρχει συμφωνία σε όλα τα σημεία.

Ήταν ξεκάθαρό μέσα από το ρεπορτάζ πως ο ισχυρός άνδρας της Γοδόϊ Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, θέλει να επιβάλλει στον 20χρονο εξτρέμ την μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ.

Για τους δικούς του προσωπικούς λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με τον πρώην ατζέντη του Αντίνο όσο και με την διοίκηση των «μιλιονάριος». Οι προθέσεις του επιβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας για ακόμη μία φορά. Τόσο επικοινωνιακά όσο και στη συνάντηση των δύο πλευρών.

Σε ιδιωτικό επίπεδο ενώ έκατσε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, κάθε φορά που η κουβέντα οδηγούσε κάπου, εκείνος ανέβαζε τις απαιτήσεις, άλλαζε τα όσα ζητούσε αρχικά και είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση να οδηγήσει την ιστορία στα βράχια προς όφελος της Ρίβερ.

Σε δημόσιο επίπεδο ξεκαθάρισε πως «θέλω να συνεργαστούμε με την Ρίβερ για τον Αντίνο και απέρριψα την πρόταση του Παναθηναϊκού» και έπειτα μέσα από «διαρροή» του δημοσιογράφου, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα που αποτελεί την «φωνή» του στα media, έκανε γνωστό πως ζητά 14 εκατομμύρια δολάρια για να τον δώσει τον παίκτη στον ελληνικό σύλλογο!

Παρένθεση: Πρόταση 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός προσέφερε κοντά στα 5.8 εκατομμύρια δολάρια(5 εκατομμύρια ευρώ), με ξεκάθαρη διάθεση να ανέβει ακόμη παραπάνω.

Μέχρι στιγμής, όμως, ο Μανσούρ δεν δείχνει διάθεση να συνεργαστεί, συζητά για να το «χαλάσει» το deal και όχι να το οδηγήσει προς ολοκλήρωση.

Είναι σαν ο Παναθηναϊκός να παίζει σε μία παρτίδα με... σημαδεμένη τράπουλα και ενώ τα έχει κάνει όλα σωστά. Έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, έχει καταθέσει πολύ καλύτερη πρόταση από την Ρίβερ, έχει ανεβάσει την αρχική του προσφορά κατά πολύ αλλά πέφτει πάνω σε τοίχο.

Παρότι με τα υπάρχοντα δεδομένα μοιάζει απίθανο να προχωρήσει η υπόθεση, ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα «μέσα» στη διαπραγμάτεση και με πολιορκητικό κριό τον ποδοσφαιριστή, την οικογένειά του και τους ατζέντηδες επιχειρεί να βγάλει άκρη με τον Μανσούρ, προσπαθώντας να εξαντλήσει τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια που έχει θέσει στον εαυτό του για την «μάχη» που αφορά την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο...