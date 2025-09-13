Δείτε το τρίποντο του Μάικ Τζέιμς που έκρινε το φιλικό της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

Θρίλερ ήταν το φιλικό του Ολυμπιακού με την Μονακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», καθώς κρίθηκε στην παράταση με ένα μεγάλο τρίποντο του Μάικ Τζέιμς (80-83). Οι Μονεγάσκοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα, αφού ο Αμερικάνος ηγέτης... εκτέλεσε για τρεις σε ένα από τα κλασικά σουτ που μας έχει συνηθίσει σε όλη του την καριέρα.

Πήρε την ευθύνη, δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στον Κίναν Έβανς, στέλνοντας τη μπάλα συστημένη στο διχτάκι.

Δείτε το σουτ του