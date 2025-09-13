Ολυμπιακός - Μονακό: Το τρίποντο νίκης του Τζέιμς στην παράταση (vid)
Θρίλερ ήταν το φιλικό του Ολυμπιακού με την Μονακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», καθώς κρίθηκε στην παράταση με ένα μεγάλο τρίποντο του Μάικ Τζέιμς (80-83). Οι Μονεγάσκοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα, αφού ο Αμερικάνος ηγέτης... εκτέλεσε για τρεις σε ένα από τα κλασικά σουτ που μας έχει συνηθίσει σε όλη του την καριέρα.
Πήρε την ευθύνη, δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στον Κίναν Έβανς, στέλνοντας τη μπάλα συστημένη στο διχτάκι.
Δείτε το σουτ του
Mike James with a game winning shot in overtime🥶🔥#basketballmaniacs #basketball #olympiacosbc #paobc #euroleague pic.twitter.com/iVLf8gPcgF— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.