Ένας φοβερός Πανιώνιος πέρασε από την Ισπανία επικρατώντας της Εσκίμο με 3-0 και ουσιαστικά βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Challenge Cup.

Η ιστορική πορεία του Πανιωνίου στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκό Κύπελλο και στην προκειμένη στο Challenge Cup συνεχίζεται. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς νίκησε και μέσα στην Ισπανία την Εσκίμο με 3-0 (18-25, 23-25, 12-25) και δεν έκανε απλά βήμα, αλλά άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί είναι εξαιρετικά πιθανό να δει απέναντί του την Κυπριακή Ολυμπιάδα η οποία στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε εντός έδρας της Οστράβα με 3-0 και θέλει δύο σετ στη ρεβάνς για να πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση.

Όσον αφορά τον Πανιώνιο, οι «κυανέρυθρες» προκρίνονται με νίκη με οποιοδήποτε σκορ, αλλά και με ήττα με 3-2. Αν την επόμενη βδομάδα στο «Ανδρέας Βαρίκας» χάσουν με 3-1 ή 3-0 τότε θα υπάρξει χρυσό σετ. Στα του σημερινού αγώνα οι φιλοξενούμενες ήταν εξαιρετικές και έκαναν περίπατο στο 1ο και 3ο σετ. Στο δεύτερο η Εσκίμο προηγήθηκε με 18-14, αλλά ο Πανιώνιος αντέδρασε και έφτασε στην κατάκτησή και ουσιαστικά και στη νίκη.

Η Ελίτσα Ατανασίγιεβιτς με 17 πόντους ηγήθηκε του Πανιωνίου στην επίθεση, με την Μπιάνκα Ριστίσεβιτς να προσθέτει 12.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 10-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 8-5, 16-13, 20-21, 23-25

3ο σετ: 4-8, 7-16, 8-16, 12-25

*Οι πόντοι της Εσκίμο προήλθαν από 2 άσσους, 37 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 7 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 23-25, 12-25) σε 77'

ΕΣΚΙΜΟ (Ρικάρντο Φερνάντες): Προλ 5 (5/16 επ., 58% υπ. - 32% άριστες), Μπούρσε 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ), Φρίας 11 (11/21 επ., 61% υπ. - 48% άριστες), Έβανς 4 (4/13 επ.), Χέρμαν 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάνσο 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Μπάρον (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Πόλο (57% υπ. - 29% άριστες), Πλάζα, Ντε Μπλας, Ορέχας, Πέρεζ 4 (4/9 επ.), Έβανς 4 (4/13 επ.), Δελαγραμμάτικα 6 (2/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 12 (8/20 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 58% υπ. - 32% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ, 65% υπ. - 40% άριστες), Ραχίμοβα 9 (6/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ), Λαμπρούση 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 40% άριστες).