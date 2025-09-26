Ντιλικινά, Ολυμπιακός: Μεσημέρι Σαββάτου (27/9) η άφιξή του στην Αθήνα
Ο Φρανκ Ντιλικινά αποτελεί την τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες προτού εκκινήσει η φετινή EuroLeague. Ο Γάλλος γκαρντ ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/9) από τους «ερυθρολεύκους», που πλήρωσαν οικονομικό αντίτιμο στην Παρτίζαν για να τον κάνουν δικό τους.
Έτσι, ο Φρανκ Ντιλικινά έρχεται άμεσα στη χώρα μας για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 15:40 θα πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα.
Θυμίζουμε πως ο Γάλλος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτίζαν και μέτρησε 7.0 πόντους σε 19'54'' που πατούσε παρκέ στην EuroLeague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
