Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνέχισαν με 100άρες την πορεία τους στη Stoiximan GBL. Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές.

Με τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αρχή έγινε στο ΣΕΦ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΑΕΚ με 100-93. Σε ένα παιχνίδι που εκτός όλων των άλλων, ξεχώρισε ο Κρις Σίλβα. Ο σέντερ της ΑΕΚ σκόραρε 31 πόντους, όντας εκπληκτικός.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε και υπέταξε με άνεση τον ουραγό Πανιώνιο στο Telekom Center Athens. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έστησε το δικό του... πάρτι, έξω από τα 6.75μ. με 12/19 τρίποντα, 40 πόντους και οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 110-66.

Η 9η αγωνιστική

6/12

Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83

ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70

Περιστέρι – Μαρούσι 80-78

Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87

7/12

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93

Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 110-66

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 9-0 Παναθηναϊκός 7-1 ΠΑΟΚ 6-2 Περιστέρι 5-3 ΑΕΚ 5-3 Ηρακλής 4-4 Προμηθέας 4-5 Καρδίτσα 3-5 Άρης 3-5 Μύκονος 3-5 Μαρούσι 2-6 Κολοσσός Ρόδου 2-7 Πανιώνιος 1-8

Η 10η αγωνιστική

13/12

Ηρακλής – Άρης 16:00

Μύκονος – Καρδίτσα 16:00

Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 18:15

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 20:30

14/12

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00

*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου