Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού
Με τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αρχή έγινε στο ΣΕΦ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΑΕΚ με 100-93. Σε ένα παιχνίδι που εκτός όλων των άλλων, ξεχώρισε ο Κρις Σίλβα. Ο σέντερ της ΑΕΚ σκόραρε 31 πόντους, όντας εκπληκτικός.
Λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε και υπέταξε με άνεση τον ουραγό Πανιώνιο στο Telekom Center Athens. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έστησε το δικό του... πάρτι, έξω από τα 6.75μ. με 12/19 τρίποντα, 40 πόντους και οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 110-66.
Η 9η αγωνιστική
6/12
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83
ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Περιστέρι – Μαρούσι 80-78
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
7/12
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93
Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 110-66
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 9-0
- Παναθηναϊκός 7-1
- ΠΑΟΚ 6-2
- Περιστέρι 5-3
- ΑΕΚ 5-3
- Ηρακλής 4-4
- Προμηθέας 4-5
- Καρδίτσα 3-5
- Άρης 3-5
- Μύκονος 3-5
- Μαρούσι 2-6
- Κολοσσός Ρόδου 2-7
- Πανιώνιος 1-8
Η 10η αγωνιστική
13/12
- Ηρακλής – Άρης 16:00
- Μύκονος – Καρδίτσα 16:00
- Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 18:15
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 20:30
14/12
- Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00
- Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00
*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.