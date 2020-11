Μπακς και Κρις Πολ έκλεψαν την παράσταση στην εκκίνηση των ανταλλαγών!

Περιμένοντας την free agency να ανοίξει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού έχουμε φουλ δράση και αυτό γιατί ξεκίνησαν οι ανταλλαγές. Όλη την προσοχή, όπως ήταν λογικό, την τράβηξε πάνω του ο Κρις Πολ, που άφησε τους Θάντερ, είναι πλέον παίκτης των Σανς, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή και για τις δύο ομάδες.

Το Φοίνιξ μπαίνει στον χάρτη των playoffs και το δίδυμο Μπούκερ και Πολ αναμένεται να πάρουν πολύ μεγάλο μέρος της προσοχής. Οι Σανς θα αποκτήσουν τους Κρις Πολ, Αμπντέλ Ναντέρ ενώ το δρομολόγιο προς την Οκλαχόμα θα κάνουν οι Κέλι Ούμπρε, Ρίκι Ρούμπιο, Τάι Τζερόμ, Τζέιλεν Λεκιού κι ένα draft-pick 2022 πρώτου γύρου, με τους Θάντερ να έχουν φτιάξει ένα... θεότρελο μέλλον με 17 ντραφτ πικς πρώτου γύρου, στα επόμενα χρόνια.

Χάρντεν και Χιλντ ζήτησαν ανταλλαγή από τις ομάδες τους, ενώ ΝτεΡόζαν και Χεζόνια μένουν στις ομάδες του και παλεύουν για ακόμα μια σεζόν. Option out έκανε ο Ρόμπιν Λόπεζ από τους Μπακς και ψάχνει κάτι άλλο, ενώ ελεύθερος έμεινε και ο Γκραντ, όπως και ο Νταν από τους Μπουλς.

Κάπου εδώ, οι Μπακς πήραν τον λόγο και έκαναν τις κινήσεις της βραδιάς. Ο Τζρου Χόλιντεϊ και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έγιναν κάτοικοι Μιλγουόκι και αυτές οι δύο κινήσεις είναι που έχουν πάρει όλο το μερίδιο της κουβέντας. Τα «Ελάφια» άλλαξαν πρόσωπο, έδωσαν τον Μπλέντσο στους Πέλικανς και μένει να δούμε πως θα συνεχιστεί αυτή η τρελή περίοδος.

