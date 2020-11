Μπακς: Έκανε opt out ο Ρόμπιν Λόπεζ

O Ρόμπιν Λόπεζ έκανε opt out στο συμβόλαιο της επόμενης σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων και θα αναζητήσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων. Τη σεζόν που πέρασε ο σέντερ των Μπακς, ο οποίος στη «φούσκα» είδε τον χρόνο του να μειώνεται αισθητά, μέτρησε 5.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 66 παιχνίδια με τα «Ελάφια».

Milwaukee Bucks center Robin Lopez is declining his $5M player option and becoming a free agent, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2020