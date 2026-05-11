Μπακς: Θύμα revenge porn έπεσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γουέσλι Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς και συνιδρυτής της Fortress Investment Group, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού από την Τσανκ Λι «Σοφία» Λου, επιχειρηματία κινεζικής καταγωγής με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal», οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2022 μέσω LinkedIn και ανέπτυξαν αρχικά επαγγελματική επικοινωνία που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση. Κατά τη διάρκεια του 2023 συναντήθηκαν αρκετές φορές στο Μανχάταν, πριν τελικά χωρίσουν.
A woman was charged for allegedly threatening to share sex videos and photos of billionaire Wesley Edens, who also co-owns the Milwaukee Bucks. https://t.co/QIJkwXjVL3— The Wall Street Journal (@WSJ) May 10, 2026
Μετά τον χωρισμό τους, η Λου φέρεται να είχε εκβιαστική συμπεριφορά, απειλώντας τον Έντενς ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο από τις προσωπικές τους στιγμές, απαιτώντας ποσά κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως οργανωμένο εκβιασμό, ενώ αναφέρεται ότι ο Έντενς συνεργάζεται πλήρως με το FBI και παρέχει στοιχεία για την έρευνα.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε εγκαταστήσει κρυφό σύστημα παρακολούθησης στην κατοικία της, καταγράφοντας στιγμές από την προσωπική τους ζωή χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματία.
