ΝΒΑ: Ο Κρις Πολ στους Σανς, ο Ρούμπιο στην Οκλαχόμα! (pic & vid)

Η περίπτωση του Κρις Πολ ήλθε τις προηγούμενες ημέρες στο προσκήνιο ως top στόχος για τους πρωταθλητές Λέικερς, τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Κλίπερς των Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ ωστόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς.

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, οι Σανς θα αποκτήσουν τους Κρις Πολ, Αμπντέλ Ναντέρ ενώ το δρομολόγιο προς την Οκλαχόμα θα κάνουν οι Κέλι Ούμπρε, Ρίκι Ρούμπιο, Τάι Τζερόμ, Τζέιλεν Λεκιού κι ένα draft-pick 2022 πρώτου γύρου.

Ο Πολ έχει λαμβάνειν $41.3 εκατομμύρια για τη σεζόν 2020-21 και $44.2 εκατομμύρια για τη σεζόν 2021-22 (δική του επιλογή).

Οι Θάντερ βρίσκονται σε διαδικασία rebuilding και πλέον ο έμπειρος γκαρντ θα πλαισιώσει τον Ντέβιν Μπούκερ σε ένα από τα πιο ιντριγκαδόρικα δίδυμα της χρονιάς που έρχεται!

Suns owner Robert Sarver is bringing the future Hall of Fame guard to Phoenix, delivering Devin Booker a running mate and the franchise a leader. Suddenly, the Suns become a real factor in the Western Conference this season. https://t.co/gVkly4QpNa

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2020