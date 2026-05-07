Ο Τζίμι Χάσλαμ εκ των ιδιοκτητών των Μιλγουόκι Μπακς προσδιόρισε στις 6-7 εβδομάδες το διάστημα για να αποφασίσουν για το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτησης εδώ και αρκετό καιρό, καθώς αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλο τον οργανισμό, με τον ίδιο να βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο «Greek Freak» κυριαρχεί παντού, όπου κι αν γίνεται συζήτηση για τους Μπακς, όπως συνέβη και στην διάρκεια της παρουσίασης του Τέιλορ Τζένκινς, ο οποίος αποτελεί τον διάδοχο του Ντοκ Ρίβερς στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

Μπορεί λοιπόν να έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου τεχνικού, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν το θέμα και ο Τζίμι Χάσλαμ εκ των ιδιοκτητών των Μιλγουόκι Μπακς έδωσε την είδηση.

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του. Νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού» απάντησε ξεκάθαρα ο Τζίμι Χάσλαμ αναφερόμενος στο θέμα του συμβολαίου του Γιάννη Αντετοκούνμπο.