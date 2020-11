ΝΒΑ: Ο Χάρντεν ζήτησε ανταλλαγή, πιο κοντά στους Νετς!

Στην αρχή ήταν ένας... ψίθυρος. Μετά πήρε «σάρκα και οστά». Και πλέον είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θέλει να μείνει άλλο στο Χιούστον. Θέλει ένα πρωτάθλημα και το θέλει τώρα! Σύμφωνα με τους Houston Cronicles, ο Χάρντεν απαίτησε να γίνει ανταλλαγή. Με το Μπρούκλιν του Κέβιν Ντουράντ και του Καϊρί Ίρβινγκ να είναι στην πρώτη θέση της λίστας του. Εκείνο το πρωτάθλημα προς διεκδίκηση που λέγαμε παραπάνω.

Ο Χάρντεν έχει συμβόλαιο τριών ετών ακόμη. Τη σεζόν 2020-2021 θα λάβει 41.245.910 δολάρια, την επόμενη 44.310.840 δολάρια, ενώ τη σεζόν 2022-2023 έχει δικαίωμα αν θα ανανεώσει για συμβόλαιο 47.336.760 δολάρια.

Adding fuel to the fire, @ScoopB is reporting James Harden has officially requested a trade

Things are heating up. https://t.co/vOaPzmj0WS

