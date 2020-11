ΝΒΑ: Οι Θάντερ… φούλαραν με draft-picks α γύρου ως το 2026! (pic)

O Adrian Wojnarowski έκανε την αποκάλυψη και τα social media πήραν… φωτιά.

Οι Φοίνιξ Σανς θα αποκτήσουν τους Κρις Πολ, Αμπντέλ Ναντέρ ενώ το δρομολόγιο προς την Οκλαχόμα θα κάνουν οι Κέλι Ούμπρε, Ρίκι Ρούμπιο, Τάι Τζερόμ, Τζέιλεν Λεκιού κι ένα draft-pick 2022 πρώτου γύρου.

Πλέον η Οκλαχόμα έχει γεμίσει draft-picks α γύρου ως το 2026 και η Bleacher Report παρουσίασε αναλυτικά τα δεδομένα.

OKC's first-round picks through 2026

2020:

No. 25

No. 28

2021:

Own first

MIA first

HOU pick swap

2022:

Own first

LAC first

PHX first

2023:

Own first

MIA first

LAC pick swap

2024:

Own first

LAC first

HOU first

2025:

HOU pick swap

2026:

Own first

LAC first

HOU first pic.twitter.com/KJwE3mJERT

