Ο ΝτεΡόζαν παραμένει στους Σαν Αντόνιο Σπερς

Τελικά έμεινε! Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ενημέρωσε τους Σαν Αντόνιο Σπερς πως θα ενεργοποιήσει την επιλογή που έχει στο συμβόλαιό του για την επόμενη σεζόν. Μία συμφωνία, η οποία προβλέπει αμοιβή 27.739.975 δολαρίων για τη σεζόν 2020-2021. Και μετά μένει ελεύθερος.

Κάτι που σημαίνει πως το σενάριο της ανταλλαγής του, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να καραδοκούν, δεν έχει εγκαταλειφθεί εντελώς. Τη σεζόν που τελείωσε ο ΝτεΡόζαν είχε 22.1 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ σε 68 αγώνες με τους Σπερς, οι οποίοι έμειναν εκτός των playoffs.

Four-time All-Star DeMar DeRozan is opting into his $27.7M contract with the Spurs for the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020