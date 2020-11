ΝΒΑ: Συνεχίζει στους Μπλέιζερς ο Χεζόνια (pic)

Ο Κροάτης φόργουορντ αποφάσισε να παραμείνει στους Μπλέιζερς για έναν ακόμη χρόνο και να μην κάνει χρήση της οψιόν του προκειμένου να μείνει free agent.

Ο Χεζόνια μετακόμισε το 2019 στο Πόρτλαντ, ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν με 4.8 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μ.ό. σε 53 συμμετοχές.

Συνολικά μετράει 330 συμμετοχές στη regular season με τους Μάτζικ, τους Νικς και τους Μπλέιζερς, έχοντας 6.9 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ρεκόρ καριέρας.

Portland Trail Blazers guard Mario Hezonja will exercise his $1.98 million player option for the 2021-22 season, league sources told @hoopshype.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 16, 2020