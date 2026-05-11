Η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι στο τραπέζι από τους Μιλγουόκι Μπακς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και το ESPN.

Διατεθειμένοι να συζητήσουν την πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι οι Μιλγουόκι Μπακς σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια στο ESPN. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ οι υπεύθυνοι της ιδιοκτησίας και το front office είναι ανοικτοί σε συζητήσεις για ανταλλαγές και προσφορές για τον δύο φορές MVP του ΝΒΑ Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς ξεκίνησαν συνομιλίες για την ανταλλαγή του «Greek Freak» πριν από την προθεσμία του Φεβρουαρίου, καθώς ο ακρογωνιαίος λίθος του franchise πίστευε για μήνες ότι είχε έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Τώρα θα το κάνουν ξανά, αφού ο συνιδιοκτήτης Τζίμι Χάσλαμ δήλωσε ότι θα υπάρξει μια λύση πριν από το ντραφτ στις 23 και 24 Ιουνίου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στη στάση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι έχει έρθει η ώρα και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν, αναφέρει ο έγκυρος αναλυτής του ΝΒΑ Σαμς Σαράνια.

«Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει μέγιστο συμβόλαιο και θα παραμείνει μαζί μας ή αν θα παίξει κάπου αλλού», δήλωσε ο Χάσλαμ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παρουσίασε τον Τέιλορ Τζένκινς ως τον νέο προπονητή των Μπακς. «Ο γενικός διευθυντής Τζον Χορστ, ο Τέιλορ (Τζένκις), ο συνιδιοκτήτης Γουές Έντενς και εγώ, θα πάρουμε αυτήν την απόφαση και καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα της» δήλωσε ο Τζίμι Χάσλαμ.

Μάλιστα, ο Χάσλαμ έχει δηλώσει δημόσια, αλλά και κατ' ιδίαν ότι οι Μπακς θα συνεργαστούν με τον Αντετοκούνμπο τις επόμενες εβδομάδες για ένα αποτέλεσμα που θα είναι το καλύτερο και για τις δύο πλευρές.

«Ένα από τα δύο πράγματα θα συμβεί, είτε θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, είτε θα γίνει ανταλλαγή», δήλωσε ο Γουές Έντενς εκ των ιδιοκτητών των Μπακς στο ESPN τον περασμένο Μάρτιο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με απολογισμό 32-50 και έμειναν εκτός των playoffs και των play-in, διακόπτοντας ένα σερί εννέα συνεχόμενων ετών στα playoffs. Ο 31χρονος Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί και στις 13 σεζόν του στο NBA στο Μιλγουόκι και κατέχει κάθε σημαντικό στατιστικό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Οδήγησε τους Μπακς στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια το 2021. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε 36 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών στη βουβωνική χώρα, τη γάμπα και το γόνατο. Είχε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ για τη σεζόν.

