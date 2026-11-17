Το NBA επιμένει στο πλάνο για το NBA Europe το 2027, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει με τη EuroLeague και η νέα λίγκα δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ομάδες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «The Athletic».

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και οι στενοί συνεργάτες του έχουν καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν το εγχείρημα του NBA Europe να κάνει τα πρώτα του βήματα το 2027, όμως όπως όλα δείχνουν η εικόνα θα είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που υπολογιζόταν, καθώς καμία ομάδα δεν έχει συμφωνήσει επίσημα να συμμετάσχει στη διοργάνωση σύμφωνα με το «The Athletic».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί εξαρχής, απομένουν 11 μήνες για τη δημιουργία της νέας λίγκας και όπως γράφτηκε στη γνωστή ιστοσελίδα «είναι ουσιαστικά αδύνατο να δημιουργηθεί μια πραγματικά ανταγωνιστική λίγκα μέχρι τον Οκτώβριο του 2027», ημερομηνία που έχει θέσει ως στόχο το NBA για την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η προοπτική μιας αρχικής, περιορισμένης εκκίνησης το φθινόπωρο του 2027 είναι το πιθανότερο σενάριο, ενώ ούτε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ούτε οι στενοί συνεργάτες του έχουν προσπαθήσει να αποκρύψουν αυτή την πιθανότητα. Οι διαπραγματεύσεις με την υπάρχουσα EuroLeague συνάντησαν εμπόδια τον προηγούμενο μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποια ξεκάθαρη λύση, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν υπογραφεί επίσημες συμφωνίες με τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, τους επικεφαλής επενδυτικών κεφαλαίων και τους τεχνολογικούς κολοσσούς, στους οποίους ποντάρει ο Σίλβερ για τη δημιουργία νέων ομάδων στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

«Το αρχικό προϊόν που πιθανότατα θα δείτε σε έναν χρόνο από τώρα θα είναι διαφορετικό από την τελική μορφή που θα αποκτήσει η διοργάνωση, όταν συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες και η λίγκα λειτουργεί πλέον κανονικά», είχε δηλώσει ο Σίλβερ τον Σεπτέμβριο. Από την πλευρά του, ο Τέιτουμ ανέφερε τον προηγούμενο μήνα: «Εξακολουθούμε να έχουμε ως στόχο τον Οκτώβριο του 2027 για να αρχίσουμε να θέτουμε σε εφαρμογή αυτό το πρότζεκτ».

Το πλάνο

Το NBA Europe έχει ως μακροπρόθεσμο πλάνο τη δημιουργία μιας λίγκας 16 ομάδων, με 12 συλλόγους να εξασφαλίζουν μόνιμη θέση και τέσσερις ακόμη να παίρνουν το εισιτήριο μέσω προκριματικών ή των εγχώριων πρωταθλημάτων. Ωστόσο, η εκκίνηση του εγχειρήματος το 2027 ενδέχεται να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ένα από τα σενάρια προβλέπει τη διεξαγωγή προκριματικού τουρνουά, ενώ ένα άλλο αφορά τη συμμετοχή ήδη υπαρχόντων ευρωπαϊκών ομάδων που θα έχουν προλάβει να συμφωνήσουν με το NBA. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η αξιοποίηση του Basketball Champions League της FIBA ως αφετηρία για τη νέα διοργάνωση, χωρίς να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Η στάση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Η πορεία προς τη δημιουργία της λίγκας έχει συναντήσει σημαντικά εμπόδια στις επαφές με την EuroLeague. Τον Οκτώβριο, η πλειοψηφία των 12 ομάδων με μόνιμη άδεια συμμετοχής απέρριψε την πρόταση του NBA, η οποία προέβλεπε ουσιαστικά μια μορφή συγχώνευσης, ενώ ο Ολυμπιακός και η Αρμάνι Μιλάνο ήταν μεταξύ των συλλόγων που πρωτοστάτησαν στην απόρριψή της, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «The Athletic».

Το NBA φιλοδοξεί να προσελκύσει τουλάχιστον έξι ομάδες της EuroLeague, έχοντας μάλιστα προτείνει οικονομικές αποζημιώσεις σε όσες δεν εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στο νέο πρωτάθλημα, προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπάρχουσα διοργάνωση. Παράλληλα, θα διατηρούσαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω αγωνιστικής διαδικασίας ή να καταθέσουν προσφορά σε μελλοντική επέκταση.

Στην Αθήνα, βασικός στόχος του NBA είναι ο Παναθηναϊκός. Το ενδεχόμενο να εξασφαλίσουν πρώτοι οι «πράσινοι» θέση στη νέα λίγκα αποτελεί σημαντικό σημείο προβληματισμού για τον Ολυμπιακό, δεδομένης της αντιπαλότητας των δύο συλλόγων. Αντίστοιχες δυσκολίες υπάρχουν και στο Μιλάνο, όπου το NBA συζητά με τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, τόσο για τη δημιουργία ομάδας όσο και για την κατασκευή νέας αρένας 20.000 θέσεων.

Ισχυρό ενδιαφέρον για το NBA Europe έχουν εκδηλώσει η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο κάδρο βρίσκονται επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Βιλερμπάν. Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι, ωστόσο, δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν χωρίς να ξεκαθαρίσει πρώτα το μέλλον των υπόλοιπων ομάδων της EuroLeague. Την ίδια ώρα, η EuroLeague εξετάζει δικά της σχέδια επέκτασης, με αύξηση των μόνιμων αδειών και περαιτέρω υιοθέτηση του μοντέλου των franchises.

Το NBA έχει επιλέξει 12 ευρωπαϊκές αγορές για το αρχικό του πλάνο: Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Μόναχο, Βερολίνο, Λιόν και Μάντσεστερ. Σε πέντε από αυτές, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, το Μιλάνο και το Μάντσεστερ, επιδιώκει τη δημιουργία εντελώς νέων ομάδων.

Οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών για την απόκτηση άδειας συμμετοχής κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ανάλογα με την αγορά. Το οικονομικό μοντέλο προβλέπει την επανεπένδυση των εσόδων από τις πωλήσεις των franchises στη διοργάνωση, ενώ οι ομάδες αναμένεται να λαμβάνουν περίπου το 90% των οικονομικών εσόδων της λίγκας κατά την πρώτη δεκαετία.

Παρά τις συζητήσεις και την ευελιξία που φέρεται να έχει δείξει το NBA σε επιμέρους όρους, οι συμφωνίες απέχουν ακόμη από την ολοκλήρωσή τους. Γι' αυτό και τον Οκτώβριο του 2027 δεν αναμένεται να υπάρχει μια πλήρως οργανωμένη λίγκα 16 ομάδων με κανονικό πρόγραμμα αγώνων, αλλά πιθανότατα μια πρώτη, μεταβατική εκδοχή του μεγάλου εγχειρήματος.