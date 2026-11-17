Η ΕΠΟ - που φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής - απέστειλε επίσημη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του προέδρου της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Η ΕΠΟ ήταν που έστειλε επίσημη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ως προς την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου 2027. Υπενθυμίζεται ότι η υποψηφιότητα του Ντιαλό έχει τη στήριξη της UEFA, καθώς οι εθνικές Ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του, όπως ανακοίνωσε ήδη η ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.