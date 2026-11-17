O Άρτουρ Φις καθάρισε τον Ραφαέλ Χοδάρ με 2-0 και πήρε την πρώτη του νίκη στα ATP Finals του Τορίνο και περιμένει τη μάχη του Ζβέρεφ με τον Σέλτον ενόψει συνέχειας.

Ο Αρτούρ Φις λύγισε τον Ραφαέλ Χοδάρ και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά των ATP Finals. Ο Γάλλος πραγματοποίησε σπουδαία ανατροπή, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-2, 6-2) του Ισπανού, στη δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου.

Στο πρώτο σετ, ο Χοδάρ κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του. Με σταθερότητα στα games του σερβίς και αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές, ο Ισπανός έφτασε στο 6-4, παίρνοντας το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε στο δεύτερο σετ. Ο Φις ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του, πίεσε περισσότερο το σερβίς του Χοδάρ και βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Με δύο break ξέφυγε στο σκορ και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο 6-2, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

All square. Fils levels the match vs Jodar - who takes the decider?! 🤨 #NittoATPFinals https://t.co/pKVGN4a1cF — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, ο Γάλλος συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Πήρε τον έλεγχο των games, περιόρισε τα λάθη του και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για break. Με το ίδιο σκορ (6-2) ολοκλήρωσε την ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη με 2-1 σετ.

✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match ✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011 ✅ First-ever win at this event Match point as Fils overcomes Jodar in Turin! https://t.co/9mmPCG9rEh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Ο Χοδάρ γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του στο τουρνουά, μετά από εκείνη απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά την πρόκριση στην τετράδα. Αντίθετα, ο Φις διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για τα ημιτελικά.