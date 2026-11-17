Αβδάλας: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Άσχημα νέα για τον Νεοκλή Αβδάλα! Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του North Carolina, ο 20χρονος φέρελπις παίκτης χειρουργήθηκε στον αριστερό καρπό μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε την Παρασκευή (13/11), στον αγώνα του North Carolina με την Τζόρτζια.
Ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Τη φετινή σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, έχει αγωνιστεί σε τέσσερις αγώνες και έχει κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα ανά 23.8 λεπτά.
North Carolina guard Neo Avdalas underwent surgery to repair a fractured left wrist and is expected to miss approximately two months. The sophomore from Kalamata, Greece, suffered the injury in Friday’s game against Georgia. https://t.co/jftMqu3ypg— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) November 17, 2026
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