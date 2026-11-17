Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του North Carolina, ο Νεοκλής Αβδάλας χειρουργήθηκε στον αριστερό καρπό και θα μείνει εκτός παρκέ για δύο μήνες.

Άσχημα νέα για τον Νεοκλή Αβδάλα! Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του North Carolina, ο 20χρονος φέρελπις παίκτης χειρουργήθηκε στον αριστερό καρπό μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε την Παρασκευή (13/11), στον αγώνα του North Carolina με την Τζόρτζια.

Ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Τη φετινή σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, έχει αγωνιστεί σε τέσσερις αγώνες και έχει κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα ανά 23.8 λεπτά.