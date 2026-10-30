Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν την 5η αγωνιστική της GBL.

Η 5η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκεται προ των πυλών, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (31/10, 01/11).

Συγκεκριμένα στο ματς που ξεχωρίζει μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού, θα σφυρίξουν οι Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης.

Αναλυτικά οι διαιτητές ανά αγώνα:

Σάββατο 31.10

Σ. Καραδήμας 15.00 Vikos Φalcons-ΑΕΚ Μαρινάκης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Τζαμάκου)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Κολοσσός Η Hotels Collection Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Αναστασιάδης (Τέγα)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος -Δόξα Λευκάδας ELABET Συμεωνίδης-Παπαϊωάννου-Λόρτος (Νιγιάννης)

Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Θεονάς-Μηλαπίδης-Μαλαμάς (Ντίνος)

Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Τεφτίκης (Πανταζής)

Κυριακή 01.11

Sunel Arena 13.00 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Πολάτογλου (Κουλούρης)

Αλεξάνδρειο 17.00 Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)