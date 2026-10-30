GBL: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής
Η 5η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκεται προ των πυλών, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (31/10, 01/11).
Συγκεκριμένα στο ματς που ξεχωρίζει μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού, θα σφυρίξουν οι Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης.
Αναλυτικά οι διαιτητές ανά αγώνα:
Σάββατο 31.10
Σ. Καραδήμας 15.00 Vikos Φalcons-ΑΕΚ Μαρινάκης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Τζαμάκου)
Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Κολοσσός Η Hotels Collection Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Αναστασιάδης (Τέγα)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος -Δόξα Λευκάδας ELABET Συμεωνίδης-Παπαϊωάννου-Λόρτος (Νιγιάννης)
Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Θεονάς-Μηλαπίδης-Μαλαμάς (Ντίνος)
Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Τεφτίκης (Πανταζής)
Κυριακή 01.11
Sunel Arena 13.00 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Πολάτογλου (Κουλούρης)
Αλεξάνδρειο 17.00 Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.