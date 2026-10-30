Τρινκιέρι: «Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες κόντρα στον Ηρακλή»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ηρακλή (31/10, 17:30), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μοιράζεται τις σκέψεις του για το παιχνίδι.

Μετά την ήττα με 84-81 από τη Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη, ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει πλήρως την προσοχή του στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, με στόχο το 5/5 που θα τον διατηρήσει μόνο του στην κορυφή της GΒL.

Το πρόγραμμα της προπόνησης σήμερα, είχε ανάλυση του αντιπάλου με βίντεο και τακτική στο γήπεδο, με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να τονίζει ότι θα χρειαστεί 40 λεπτά ενέργειας και συγκέντρωσης από τους παίκτες του, σε ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες.

«Έχουμε μπροστά μας το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι αυτής της εβδομάδας, σε μία δύσκολη έδρα και αυτό απαιτεί πολλή ενέργεια και συγκέντρωση για 40 λεπτά. Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, αλλά και ότι ο αντίπαλός μας που είναι αξιόλογη ομάδα, θα ασκήσει πίεση από την αρχή του παιχνιδιού. Πρέπει να έχουμε υπομονή και σωστή εκτέλεση του πλάνου μας στην επίθεση και επιμονή σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε στην άμυνα, για να πετύχουμε το στόχο μας και να φτάσουμε στη νίκη» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.