Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο» (31/10, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 5η αγωνιστική της GBL. Ο Γηραιός δεν αντιμετωπίζει κάποιο θέμα τραυματισμού.

Ηρακλής και ΠΑΟΚ συγκρούονται στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 5η αγωνιστική της GBL (31/10, 17:30, LIVE στο Gazzetta), με τον Γηραιό να αναμένεται «πάνοπλος» στο σπουδαίο παιχνίδι.

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα (30/01) το μεσημέρι στο «Ιβανώφειο» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Κυανόλευκων για το αυριανό παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του συνεργάτη του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρου Ευγενειάδη:

«Είναι το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή χρονιά απέναντι σε μια ομάδα με “πλούσιο” ταλέντο, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη γραμμή των ψηλών, με κύριους εκφραστές τους Cedi Osman, Breein Tyree και Marcus Foster.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να μείνουμε πιστοί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του παιχνιδιού για 40 λεπτά, ώστε με τη βοήθεια του κόσμου μας να παλέψουμε για τη νίκη, η οποία θα μας δώσει και βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».