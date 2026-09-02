Στο NBA θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καλίφα Ντιόπ, ο οποίος συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Έτοιμος για μία μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του είναι ο Καλίφα Ντιόπ. Ο 24χρονος Σενεγαλέζος σέντερ, αποχώρησε από την Μπασκόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA.

Ο Ντιόπ συμφώνησε με τους Καβαλίερς, ο οποίος είχε επιλεγεί από την ομάδα του Κλίβελαντ στο draft του 2022 (39η επιλογή). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε στη EuroLeague μέσο όρο 4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά 16.7 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια

«Στα τρία χρόνια που ο Καλίφα Ντιόπ βρέθηκε στη Βιτόρια, φόρεσε τη φανέλα της Μπασκόνια σε 138 αγώνες, σε EuroLeague και Liga Endesa, ενώ αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας το 2026.

Η Μπασκόνια ευχαριστεί τον Καλίφα Ντιόπ για τη δέσμευση, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν που ανήκε στον σύλλογο της Βιτόρια και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες».