O Καλίφα Ντίοπ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στο Κλίβελαντ, αφήνοντας την Μπασκόνια και τη Euroleague.

Επιστρέφει στο ΝΒΑ ο Καλίφα Ντιόπ. Σύμφωνα με τη Marca ο ψηλός της Μπασκόνια (έχει ανακοινώσει Φαρίντ) αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Καβς.

Ο Ντιόπ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και στην ομάδα από την οποία έγινε draft το 2022. Έτσι θα πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ.

Πέρυσι είχε στη EuroLeague 4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά ματς στα 28 παιχνίδια που πάτησε παρκέ. Δεν ήταν βασικός στους Βάσκους, αλλά κομμάτι του rotation. Στο παρελθόν αγωνίστηκε και στην Γκραν Κανάρια.

Στα 23 του χρόνια θα παλέψει σκληρά για να παραμείνει στο ρόστερ του Κλίβελαντ, αφού στη θέση του σέντεερ υπάρχουν οι Τζάρετ Άλεν και Τόμας Μπράιαντ, ενώ υπό προϋποθέσεις παίζει και Έβαν Μόμπλεϊ σε πιο χαμηλά σχήματα.