ΝΒΑ Εurope: Η «πίτα» θα υπερβεί τα 10 δις στην πρώτη 10ετία, προσφορές και από ομάδες της Euroleague!

Το Gazzetta παρουσιάζει τους βασικούς άξονες στους οποίους θα στηριχθεί η νέα λίγκα που ετοιμάζει το NBA σε συνεργασία με την FIBA για την μεθεπόμενη σεζόν, μετά την λήξη της προθεσμίας για τις τελικές προσφορές από ομάδες και επενδυτικά σχήματα.

Ο κύβος ερρίφθη και μετά το πέρας και της «παράτασης» που δόθηκε για την τελική συγκέντρωση και εξέταση των προσφορών, ο ενθουσιασμός στις τάξεις του ΝΒΑ και της FIBA είναι διάχυτος σχετικά με την νέα και φιλόδοξη διασυλλογική διοργάνωση που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

«Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι από τις τελικές προσφορές που λάβαμε για μόνιμες συμμετοχές σε ένα νέο πρωτάθλημα στην Ευρώπη που υποστηρίζεται από το NBA και τη FIBA, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το τεράστιο ενδιαφέρον και τo momentum γύρω από αυτό το νέο project. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχουμε σαφείς πρωτοπόρους σε καθεμία από τις 12 πόλεις-στόχους μας, συμπεριλαμβανομένων πολλών υφιστάμενων ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Θα συνεργαστούμε τώρα με τα Διοικητικά Συμβούλια του NBA και της FIBA ​​για να οριστικοποιήσουμε τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες.», σχολίασε ο αναπληρωτής κομισάριος και εκτελεστικός διευθυντής, Μαρκ Τέιτουμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, οι αξιωματούχοι της μεγαλόπνοης μπασκετικής σύμπραξης, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τον αριθμό και την αριθμητική κλίμακα των προσφορών και με βάση τους πρώτους υπολογισμούς, τα χρήματα που θα μοιραστούν αλλά και τα κέρδη που θα αποκομίσουν οι ομάδες με μόνιμη άδεια (σε βάθος των τριών πρώτων ετών), δεν θα έχουν προηγούμενο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πρόοδος και Δυναμική.

Το NBA και η FIBA ​​σημειώνουν τεράστια πρόοδο και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης τον Οκτώβριο του 2027.

Ο αριθμός και η κλίμακα των προσφορών, σε συνδυασμό με το επίπεδο των υποψήφιων συλλόγων και των ομάδων ιδιοκτησίας που έχουν υποβάλει, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό που απαιτείται για την υποστήριξη μιας επιτυχημένης έναρξης και αντιπροσωπεύουν ένα πρωτοφανές επίπεδο επένδυσης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ - μακράν το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχει διατεθεί ποτέ για το άθλημα στην Ευρώπη.

Από την προθεσμία της 31ης Μαρτίου για τις αρχικές προσφορές, οι πολλαπλές προσφορές έχουν αυξηθεί κατά 100% σε σχέση με την πρώτη υποβολή τους.

Το NBA έχει λάβει πολλές προσφορές εντός και άνω του εύρους των 500 εκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και σε καθεμία από τις 12 πόλεις-στόχους του, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20 υφιστάμενων συλλόγων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, πολλοί από τους οποίους είναι τρέχουσες ομάδες της EuroLeague.

Κάθε ένας από τους συλλόγους και τις ομάδες επενδυτών που έχουν επιλεγεί από το NBA έχει υποβάλει μια προσφορά. Σύμφωνα με πηγές με γνώση γύρω από τις πυρετώδεις προετοιμασίες, οριμένες εξ’ αυτών των προσφορών προέρχονται και από τρέχουσες ομάδες της EuroLeague, των οποίων οι ρήτρες αποχώρησης στο 10ετές τους συμβόλαιο, τους επιτρέπουν να αποχωρούν από την ECA μετά από κάθε σεζόν, πράγμα που για το ΝΒΑ σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουν υπογράψει μονοετή συμβόλαια.

Οικονομικό Μοντέλο

Με βάση τα νούμερα που συζητιούνται και τον τρόπο διανομής των χρημάτων, δεν υπάρχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό που να αντικατοπτρίζει το μοντέλο που ανέπτυξαν το NBA, η FIBA, η JP Morgan και η The Raine Group, το οποίο ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει χαρακτηρίσει επενδυτική ευκαιρία «μια φορά και για πάντα».

Το επίπεδο εμπλοκής υπογραμμίζει τη σημαντική διάθεση για την εκτόξευση της εμπορικής αξίας που μπορεί να προκαλέσει το NBA για την Ευρώπη.

Οι ομάδες είναι κεντρικής σημασίας για το οικονομικό μοντέλο. Οι υπάρχοντες σύλλογοι και οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν ανταποκριθεί με ενθουσιασμό στην ταχεία πορεία του NBA προς την κερδοφορία σε σύγκριση με το υπάρχον ευρωπαϊκό οικοσύστημα μπάσκετ.

Τα πρώτα 10 χρόνια, το NBA σχεδιάζει να μοιράσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια και με βάση τους αρχικούς υπολογισμούς, οι ομάδες με μόνιμη άδεια αναμένεται να μην έχουν ζημίες (δηλαδή να έχουν κέρδη), μετά το 3ο έτος. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα ίσχυσαν στα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας της Euroleague.

Αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό από την στιγμή που το NBA φέρνει 80 χρόνια εμπειρίας στην οικοδόμηση και ανάπτυξη επιτυχημένων πρωταθλημάτων μπάσκετ, ένα αποδεδειγμένο ιστορικό εμπορικής επιτυχίας και αύξησης της αποτίμησης των αθλητικών οργανισμών και μια παγκόσμια μηχανή μάρκετινγκ που φτάνει σε περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως.

Αρκετοί πρώην ιδιοκτήτες του NBA είναι είτε μέλη ομάδων ιδιοκτησίας που έχουν υποβάλει προσφορές, είτε έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας την πεποίθησή τους ότι το NBA Europe είναι το επόμενο και πιο ελπιδοφόρο μέτωπο για την ανάπτυξη κεφαλαίων και την εμπορική ευκαιρία στον παγκόσμιο αθλητισμό σήμερα.

Επόμενα βήματα

Το NBA θα συνεργαστεί από ΄δω και στο εξής πολύ πιο στενά με το Συμβούλιο των ιδιοκτητών για να επικυρώσει τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, και η FIBA ​​θα περάσει και αυτή από τη δική τους διαδικασία. Δεδομένης αυτής της σταδιακής προσέγγισης, τυχόν συμφωνίες σχετικά με τους τελικούς όρους και τις επακόλουθες ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη του πρωταθλήματος και τις συμμετέχουσες ομάδες, θα γίνονται σε κυλιόμενη βάση (δηλαδή, το NBA και η FIBA ​​δεν αναμένεται να ανακοινώσουν και τις 12 μόνιμες ομάδες ταυτόχρονα).

Το μοντέλο που έχουν αναπτύξει το NBA και η FIBA ​​θα ωφελήσει σημαντικά τους φιλάθλους, τους συλλόγους και τους παίκτες, επειδή θα δημιουργήσει μια πιο ανοιχτή πορεία για κάθε σύλλογο στην Ευρώπη, ώστε να συμμετάσχει σε κορυφαίους, πανευρωπαϊκούς αγώνες και θα φέρει το μπάσκετ υψηλού επιπέδου σε περισσότερους οπαδούς σε όλη την ήπειρο.

Το NBA και η FIBA ​​έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο στη δομή της διοργάνωσης - στοχεύουν σε 16 ομάδες που θα παίξουν μια κανονική σεζόν με κυκλική διαδικασία, καθώς και σε μια μορφή playoffs, που θα αποτελείται από σειρές πολλαπλών αγώνων μέχρι τους τελικούς, format που θεωρούν ότι είναι ο πιο δίκαιος τρόπος για να αναδειχθεί ένας πρωταθλητής και η πιο ανταποδοτική μορφή για τους φιλάθλους, οι οποίοι θέλουν να δουν τις καλύτερες ομάδες να παίζουν περισσότερους αγώνες.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το NBA Europe θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027, η νέα σεζόν στο BCL και στα εγχώρια πρωταθλήματα (2026-27), θα λειτουργήσουν ως προκριματικές φάσεις για το NBA για την νέα λίγκα. ​​

Το NBA και η FIBA ​​συναντήθηκαν με την ηγεσία της EuroLeague αυτόν τον μήνα και συνεχίζουν να επιδιώκουν ένα εποικοδομητικό, συνεργατικό και ευθυγραμμισμένο αποτέλεσμα σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Τα τρία μέρη θα συναντηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το NBA και η FIBA ​​είναι επίσης έτοιμα να προχωρήσουν με τους συλλόγους και τις ομάδες επενδυτών που έχουν υποβάλει τελικές προσφορές.

