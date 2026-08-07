Γιαννούλης: «Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ»

Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννούλη μετά την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, που είναι κι επίσημα ξανά ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08), έκανε τις πρώτες του δηλώσεις έπειτα από την επιστροφή του στον «δικέφαλο του βορρά».

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μίλησε για τις δυσκολίες που υπήρξαν στη μεταγραφική του υπόθεση και τη λέξη-κλειδί που ήταν η επιμονή, την ελληνική παρέα που ήταν ένας έξτρα λόγος για να έρθει και την επιθυμία του να αγωνιστεί στο Champions League με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Γιαννούλη

Τα πρώτα συναισθήματα:

«Ναι όντως το είχα δει αυτό και έγινε πράξη η επιστροφή μου. Θα τα ξαναλέμε από εδώ και πέρα για αρκετό καιρό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω με την ομάδα».

Πως βίωσες τις καλοκαιρινές διαπραγματεύσεις;

«Σίγουρα ήταν μία μεγάλη διαδικασία που απαιτούσα χρόνο γιατί ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι εδώ».

Πόσο διαφορετικός είναι ο Γιαννούλης μετά από 5,5 χρόνια:

«Είμαι πολύ διαφορετικός. Φέρνω πιο πολλή ηρεμία από ότι είχα τότε μέσα στο γήπεδο. Πιο πολλή εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε».

Πως νιώθεις που θα έχεις πολλούς συμπαίκτες σου από την Εθνική στον ΠΑΟΚ;

«Νιώθω υπέροχα για αυτό, που είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια. Είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου. Οπότε αυτό ήταν έξτρα κίνητρο να έρθω και εγώ στην ομάδα και να πλαισιώσω αυτή την ελληνική παρέα».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου κατά την επιστροφή σου:

«Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, καλή πορεία στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ».

Είναι αυτό το μεγαλύτερο κίνητρο στη δεύτερη θητεία σου;

«Nαι, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο όπως είπα».

Αν περιέγραφες με μία λέξη την επιστροφή σου στον ΠΑΟΚ;

«Επιμονή από όλες τις πλευρές. Από τη διοίκηση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, τη δική μου, οπότε ναι θα πω «επιμονή» σαν την πιο κατάλληλη λέξη».

Μήνυμα προς τους φίλους του ΠΑΟΚ:

«Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά σας».