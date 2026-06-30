ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Αποχωρεί από τους Λέικερς»

ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Αποχωρεί από τους Λέικερς»

lebron
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Λέικερς.

Όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μέσω του ατζέντη του, ενημέρωσε τους Λέικερς πως τη νέα σεζόν θα παίζει αλλού.

Οι Λέικερς ήθελαν να κρατήσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ρόστερ τους και του το είχαν εκφράσει, με τον Βασιλιά όμως να αποφασίζει πως το κεφάλαιό του στο Λος Άντζελες έκλεισε.

 

Ο πρόεδρος των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, και ο εκπρόσωπος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, είχαν επικοινωνία σχετικά με τα πλάνα του τετράκις πρωταθλητή του NBA, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τον Βασιλι΄λα να επιλέγει να ενημερώσει τους Λέικερς αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της free agency, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για τη συνεργασία τους, δίνοντας παράλληλα στη διοίκηση της ομάδας τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να προχωρήσει στις κινήσεις της κατά τη διάρκεια της offseason.

Μένει πλέον να δούμε πού θα καταλήξει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με ήδη αρκετές ομάδες να «παίζουν» για την απόκτησή του.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     