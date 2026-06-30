Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Λέικερς.

Όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μέσω του ατζέντη του, ενημέρωσε τους Λέικερς πως τη νέα σεζόν θα παίζει αλλού.

Οι Λέικερς ήθελαν να κρατήσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ρόστερ τους και του το είχαν εκφράσει, με τον Βασιλιά όμως να αποφασίζει πως το κεφάλαιό του στο Λος Άντζελες έκλεισε.

Ο πρόεδρος των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, και ο εκπρόσωπος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, είχαν επικοινωνία σχετικά με τα πλάνα του τετράκις πρωταθλητή του NBA, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τον Βασιλι΄λα να επιλέγει να ενημερώσει τους Λέικερς αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της free agency, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για τη συνεργασία τους, δίνοντας παράλληλα στη διοίκηση της ομάδας τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να προχωρήσει στις κινήσεις της κατά τη διάρκεια της offseason.

After eight seasons with the Lakers, including leading the franchise to the 2020 NBA championship, James departs and enters free agency set to join a new team.



Lakers president Rob Pelinka and Rich Paul spoke a short time ago about the four-time champion's plans, sources said.… https://t.co/QPwbkJi9OJ — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Μένει πλέον να δούμε πού θα καταλήξει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με ήδη αρκετές ομάδες να «παίζουν» για την απόκτησή του.