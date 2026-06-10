FIBA, NBA και EuroLeague συναντήθηκαν την Τετάρτη (10/6), χωρίς όμως να υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στις συζητήσεις.

FIBA, NBA και EuroLeague συναντήθηκαν στη Γενεύη, σε μια συνάντηση που δεν έφερε όμως κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Την EuroLeague την εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο CEO Τσους Μπουένο, το NBA Europe o γενικός διευθυντής του, Γιώργος Αϊβάζογλου, ενώ και η FIBA από πλευρά της είχε τους δικούς της εκπροσώπους.

Συνεχίστηκαν συνομιλίες χωρίς πρόοδο στα ζητήματα που απασχολούν, ωστόσο θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση των πλευρών, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.