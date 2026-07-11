O Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής ανέβηκε στη Waterpolo League 2 γυναικών

Ο Παναθηναϊκός με τρεις άνετες νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κατέκτησε τον τίτλο στην Εθνική Κατηγορία και την άνοδο στη Waterpolo League 2 γυναικών.

Ο στόχος έγινε πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα πόλο γυναικών του Παναθηναϊκού, που κατέκτησε τον τίτλο στην Εθνική Κατηγορία και μαζί την άνοδό της στη Waterpolo League 2 γυναικών.

Ο τεχνικός Στέφανος Λέανδρος και τα κορίτσια του, ανάμεσά τους οι έμπειρες Ελένη Σαμαρά, Ξένια Λεοντσίνη και οι δίδυμες Μαρία και Αγγελική Βασιλακοπούλου, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, πήραν την 1η θέση στην Εθνική Κατηγορία, που διεξήχθη στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο.

Την άνοδό της εξασφάλισε και η ΑΕ Χαϊδαρίου, η οποία με απολογισμό δύο νίκες σε τρεις αναμετρήσεις πήρε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία.

O Στέφανος Λέανδρος σημείωσε: «Είναι το πρώτο βήμα που θέλαμε να κάνουμε για να επανέλθουμε εκεί που ανήκει ο σύλλογος. Προφανώς είμαστε ευχαριστημένοι, ξέραμε ότι είμαστε μεγάλο φαβορί. Έγινε το πρώτο βήμα για να πάμε στην επόμενη κατηγορία. Εγώ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα, οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε όλο αυτό στο να επανιδρύσουμε και να στήσουμε ξανά το τμήμα και με πολλή δουλειά να κάνει κάποια μεγάλα βήματα».





Τα αποτελέσματα των αγώνων - Βαθμολογία

Παρασκευή (10/7)

1η αγωνιστική

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 0-3, 1-4, 0-6

ΑΠΚ Νεάπολης – ΑΕ Χαϊδαρίου 8-20

Τα οκτάλεπτα: 3-6, 1-3, 1-7, 3-4

Σάββατο (11/7)

2η αγωνιστική

ΑΕ Χαϊδαρίου – Παναθηναϊκός 2-27

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 0-7, 0-11, 2-4

ΑΠΚ Νεάπολης – Νίκη Βόλου 4-14

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-5, 1-3, 0-2

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός - ΑΠΚ Νεάπολης 14-2

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 3-1.

ΑΕ Χαϊδαρίου - Νίκη Βόλου 14-6

Tα οκτάλεπτα: 5-1, 3-1, 2-1, 4-3



Η τελική βαθμολογία