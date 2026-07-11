Κρίστιανσεν - Παναθηναϊκός: «Πράσινος» στα ιατρικά και προβάρει τη φανέλα του «τριφυλλιού»
Τη Πέμπτη (09/07) είχαμε αποκαλύψει πως ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και απομένουν μονάχα οι ιατρικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Δανός αριστερός μπακ, που βρέθηκε σήμερα σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει εξετάσεις, πήρε το «οκ» από εκεί και πλέον προβάρει τα πράσινα.
Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει με τις «αλεπούδες» για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
Στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση που εκείνος αγωνιστεί στα μισά των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, αρκεί οι συμμετοχές αυτές να είναι τουλάχιστον 45 λεπτών.
Τέλος, ο Κρίστιανσεν αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα (13/07) και τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις της ομάδας.
Στην ουσία αυτό είναι το επόμενο βήμα, στο οποίο δεν θα είχε φτάσει, αν δεν είχε πάρει το «οκ» από το ιατρικό κέντρο στην Ιταλία.
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